Susto con Fermín: brutal golpe y aparatosa hemorragia que no impidió que el jugador siguiera en el césped

Fermín dejó una de las imágenes del partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en la vuelta de la Champions, y no precisamente por algo positivo. En el minuto 24 del encuentro, el centrocampista se quedó completamente solo ante Musso y, tras rematar, el portero argentino impactó de forma fortuita pero muy dura con los tacos en la cabeza del jugador azulgrana. El choque fue tremendo y provocó una escena muy aparatosa dado que Fermín comenzó a sangrar de manera abundante, con una hemorragia nasal que impresionó a todos los jugadores presentes, que quisieron presenciar una escena que parecía que iba a terminar con mal pronóstico y con la sustitución del jugador.

La repetición ofrecida por la realización no dejó lugar a dudas. Se podía ver perfectamente cómo varios tacos impactaban en su nariz, causando un reguero de sangre que hizo saltar todas las alarmas. Todo ocurrió justo después de que el Barça anotara el 0-2, en un momento clave del partido en el que el equipo estaba lanzado.

Los jugadores se preocupan por el estado de Fermín / VALENTI ENRICH

En el banquillo, Flick movió ficha al instante. Rashford salió rápidamente a calentar mientras los servicios médicos entraban con urgencia al campo. La lesión tenía muy mala pinta, pero, contra todo pronóstico, el jugador de El Campillo logró recuperarse en tiempo récord. Los médicos consiguieron frenar la hemorragia y estabilizarlo para que pudiera continuar.

Sin embargo, el parón no le sentó nada bien al Barça. En la siguiente jugada, el Atlético de Madrid montó un contraataque liderado por Marcos Llorente, que condujo con gran habilidad antes de asistir a Lookman. El delantero no falló y batió a Joan García para poner el 1-2, dejando claro que las pausas rompieron el ritmo de un Barça que estaba siendo mucho más peligroso jugando con urgencia y ese punto de ansiedad por marcar.

Mala suerte con los golpes en la cara

Queda claro que, independientemente del golpe —y pese a que el futbolista pudo continuar sobre el terreno de juego—, Fermín será evaluado tanto en el descanso del partido de hoy como mañana en Barcelona, donde se le realizarán pruebas más precisas para descartar cualquier problema mayor.

Además, no es un detalle menor que se trata del segundo golpe fuerte que recibe en poco tiempo. Cabe recordar que el jugador ya sufrió recientemente un infortunio durante la sesión de activación previa al partido ante el Espanyol, cuando recibió un impacto en la frente mientras se ejercitaba.