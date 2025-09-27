¡Susto de Casadó en el entrenamiento!

La semana de Hansi Flick se ha convertido en un auténtico vía crucis en la enfermería. A la confirmación de la baja de larga duración de Gavi —cinco meses fuera tras ser intervenido del menisco— se sumaron en cascada las malas noticias: Fermín estará tres semanas KO, Joan Garcia se perderá alrededor de seis tras lesionarse en la última acción en Oviedo y Raphinha, con problemas musculares, también tendrá para unas tres semanas.

Por si fuera poco, el último entrenamiento antes de recibir a la Real Sociedad en Montjuïc dejó otra escena preocupante. Marc Casadó, clave para Flick el curso pasado y pieza fundamental en las rotaciones de inicio de temporada por los problemas físicos en el centro del campo, tuvo que retirarse antes de tiempo por unas molestias físicas.

Desde el club, sin embargo, se han apresurado a rebajar la alarma: no parecen de gravedad y desde los servicios médicos, que han hecho parar al de Sant Pere de Vilamajor por precaución, creen que las molestias no deberían impedirle estar disponible ante el conjunto donostiarra.

La acumulación de contratiempos llega en un tramo de calendario no decisivo, pero sí en el que el Barça se verá las caras con rivales de entidad como el duelo frente al PSG asomando en apenas unos días o el primer clásico del curso en LaLiga dentro de un mes, que viendo el rendimiento de ambos equipos en este curso, podría ser esencial en la pelea por el título como duelo directo.

Sin excusas

Pese a la plaga de lesiones, Hansi Flick no quiere que los problemas físicos de los suyos se conviertan en una excusa para justificar un bajón de rendimiento. Es más, el alemán se mostró autocrítico en rueda de prensa reconociendo que revisarán protocolos y situaciones para entender el por qué de tanto contratiempo: "Lo que estamos haciendo es revisar las situaciones para encontrar algunas razones, es nuestro trabajo. Somos un gran equipo y analizamos cada partido, cada entrenamiento... Y nos adaptamos".

El técnico azulgrana calificó como "desafío" mantener el alto nivel del equipo azulgrana a pesar de las ausencias. "Es parte de mi trabajo como entrenador, pero me gusta, está bien y es un desafío. Tenemos un fantástico equipo pese a las lesiones. Solo nos centramos en lo que está en nuestras manos", explicó el técnico alemán del Barça.

Como nota positiva, el Barça recuperará para el duelo ante la Real Sociedad, aunque solo sea para disputar algunos minutos, tanto a Alejandro Balde como a Lamine Yamal.