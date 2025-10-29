El susto que acelerará la mudanza de Lamine Yamal

Lamine Yamal ya es el nuevo propietario de la vivienda que fue el hogar familiar de Shakira y Gerard Piqué. La propiedad, ubicada en Ciutat Diagonal, una privilegiada zona residencial de Esplugues de Llobregat (Barcelona), permanecía vacía desde que la cantante colombiana abandonó la ciudad para instalarse en Miami junto a sus hijos.

Ahora, las Mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vázquez, han anunciado que el '10' del Barça ya estaría preparando la mudanza a toda costa por un susto que se llevó en su actual residencia.

Las periodistas han podido saber que el jugador está "absolutamente enamorado" de las posibilidades que ofrece este nuevo domicilio, dentro de una finca con tres casas y en el que "podrías llegar a contar hasta 12 habitaciones".

Eso sí, de la piscina interior que algunos medios informaban, ni rastro. Por lo pronto, algunos de los residentes de la zona no están muy ilusionados con la llegada de su nuevo vecino: "Se piensan que eso va a ser fiesta tras fiesta", ha bromeado Fa.

Sea como sea, no es solo fascinación lo que ha hecho que la mudanza a este nuevo inmueble sea "inminente". Según han desvelado en exclusiva Laura Fa y Lorena Vázquez, Lamine Yamal tendría prisa por mudarse –entre otras razones– porque hace unos pocos días sufrío un percance en su piso, donde actualmente vive junto a su primo Moha.

"Se produce un episodio en el que Lamine tiene la sensación de que alguien puede entrar en su casa". Tras llamar a la Policía, los agentes se personaron y confirmaron que se trataba de una falsa alarma: "La persona que quería entrar no pretendía hacerlo para robarle", han informado las Mamarazzis sin entrar en detalles.

Con todo, esta fue la gota que colmó el vaso y que, por tanto, acelerará todo el proceso de cambio de residencia. Además, el futbolista ha activado todos los protocolos necesarios para preservar la privacidad de su jugador estrella.

Para empezar, la persona encargada de la seguridad del equipo ya ha visitado la nueva vivienda en vistas de contar con todas las medidas preventivas necesarias. A su vez, desde la entidad culé han pedido discreción a un Lamine que –siguiendo esta recomendación– el martes canceló su compromiso publicitario con un 'streamer' internacional.