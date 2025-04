Día más que interesante de previa de Champions en Dortmund. Ya no tanto de cara a una eliminatoria de cuartos de final que el Barça tiene muy encarrilada, sino porque se estrenaba en la sala de prensa Wojciech Szczesny. Un jugador al que el club azulgrana rescató de la jubilación y que se ha convertido en uno de los favoritos de la afición azulgrana.

'Tek' se ha adueñado de la titularidad en la portería del FC Barcelona. Desde aquel ya famoso atraso de Iñaki Peña en la Supercopa de Arabia, el polaco no se ha movido. Y lleva ya 22 partidos invicto nada más y nada menos. Y 12 porterías a cero.

GRAN ESTADO DE FORMA

El estado de forma del ex de Juventus y Arsenal es fabuloso y Hansi Flick está encantado. El Barça trabaja ya para sellar su renovación y la idea es que comparta portería la próxima temporada con Marc-André Ter Stegen. Feliz en el club, a gusto viviendo al lado de su paisano Lewandowski en Castelldefels.

La primera pregunta, sobre qué opinaría si se decide que Ter Stegen juegue la Champions en vez de él. Con una sonrisa, el polaco dijo "empezáis golpeando fuerte ya". Y respondió a la cuestión: "Estoy aquí para sustituir a Marc, pero quiero jugar esta competición. Respeto la opinión si fuese de la otra manera, tenemos una buena relación".

Más sobre el teutón: "Solo está centrado en regresar a los entrenamientos. Cuando vuelva a estar disponible, la decisión será del técnico, no nuestra. No hay tensión ni es incómodo para nosotros. Es una situación particular y delicada. Cualquier decisión la entenderemos y la respetaremos, ambos queremos lo mejor para el equipo. No hemos hablado de ello directamente, pero entendemos la situación".

No pienso demasiado en mi futuro, me centro en jugar los partidos

Acerca de su futuro, 'Tek' no quiso pronunciarse acerca de si estará o no en el Barça la próxima temporada: "No es algo en lo que piense demasiado, tengo contrato hasta final de temporada y me centro en jugar los partidos. No quiero perder mi energía en negociaciones de contrato o de futuro. Quiero centrarme en el equipo contra el que nos toca jugar mañana y dar mi mejor versión".

FELIZ EN BARCELONA

No ha escondido el ex de la Juventus que se siente feliz en Barcelona y en el Barça. Diferente a todo lo experimentado con anterioridad: "Me gusta el hecho de ganar. Hace unos meses estaba en la playa y no quería jugar a fútbol y ahora estoy en uno de los mejores equipos de Europa. El tiempo que inveritmos entrenando es increíble, me gusta mucho. El ganar, es lo que más me gusta".

OPORTUNIDAD DE CHAMPIONS

No tiene en su palmarés una Champions. ¿Cree que es la oportunidad ideal? "Quiero ganar trofeos grandes. Cada vez estoy más cerca de ganar esta competición. Cogeré y aprovecharé esta oportunidad para lograr algo muy importante para el club".

Su aterrizaje no se produjo por vías 'convencionales'. Estaba retirado. Y llegó el Barça: "Estaba jugando al golf con mi hijo. Antes de ese momento, ya había recibido alguna señal. Es extraño, no creo que haya muchos jugadores a los que les haya llamado el Barça estando en una situación así, pero fue muy natural".