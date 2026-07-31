Suspendido el anuncio del amistoso en Marruecos

La junta directiva del FC Barcelona se reunió el pasado miércoles en las instalaciones del club y tras el encuentro emitió un comunicado en el que, entre otras cosas, se anunciaba que el club azulgrana estaba cerrando la disputa de un partido amistoso el próximo 15 de agosto en Tánger (Marruecos) ante un equipo local.

El encuentro, previo a la disputa del Joan Gamper el 19 de agosto, serviría a Hansi Flick para tener un test más en esta pretemporada antes del estreno oficial en la Liga ante el Elche el 23 de agosto y sería el primero en el que podría contar con toda la plantilla, pues el último de los mundialistas está previsto que se incorpore al grupo el 12 de agosto.

Según fuentes del club, el partido está ya firmado por contrato y el anuncio del mismo debía hacerse oficial ayer jueves, pero desde el club se consideró que no era el mejor día para hacerlo debido a la crisis migratoria derivada de la entrada de miles y miles de marroquíes saltando la valla en Ceuta.

El club azulgrana decidió detener el anuncio tras el impacto de las imágenes vividas con la llegada de unas 40.000 personas y el fallecimiento de más de veinte migrantes en su intento de llegar a Ceuta nadando. Las mismas fuentes aseguran que, en principio, el partido se jugará y que solo se espera a que la situación en Ceuta se calme y se normalice para que sea anunciado de forma oficial.