Puede suspenderse la salida a bolsa de Barça Media

El Barça ha informado a la SEC, que tutela el mercado de valores en Estados Unidos, que puede romper el acuerdo con Mountain & Co si Libero no paga los 40 millones que debe Desde el club creen que no deben haber urgencias con la negociación con Libero o otro inversor y que aplazar la salida a bolsa puede ser bueno para dotar a Barça Media de más músculo

El Barça anunció el pasado 11 de agosto un acuerdo con Libero Football Finances y Nipa Capital. Ambos fondos pasaban a ser socios de Bridgeburg Invest, marca comercial de Barça Vision a cambio de hacerse con una parte del porcentaje que tenían Socios.com y Orpheus Media por 120 millones de euros. 40 los pagaba Libero y 80 Nipa, que ya pagó 20 en el momento de la firma.

Paralelamente, el club anunció otro acuerdo con Mountain & Co con el objetivo de lograr más financiación para Barça Vision y Barça Media y poder cotizar en el NASDAQ, la bolsa de Estados Unidos. El club creía que con esta operación esta línea de negocios podría alcanzar una valoración cercana a los mil millones de euros.

Este segundo acuerdo debía ser ratificado por los accionistas de Mountain & Co y por la Asamblea de Compromisarios del Barça, que se debe celebrar durante el próximo mes de octubre. El programa ‘Què t’hi jugues’ de la Cadena Ser, sin embargo, desveló ayer que la salida a bolsa de Barça Media está en peligro como consecuencia del impago de Libero de los 40 millones de euros.

Según la misma información, tanto el Barça como Mountain & Co han enviado un comunicado a la SEC, que tutela los mercados en Estados Unidos, indicando que el club azulgrana podría romper al acuerdo en caso de que Libero no pague esos 40 millones antes del 10 de octubre.

Poder negociador

Fuentes del club azulgrana consultadas por SPORT, dicen estar seguros de que los 40 millones llegarán. Que pueden llegar desde Libero o desde otro inversor, entre otras cosas porque son necesarios para crear Fair Play y recuperar el aval de 20 millones depositado en LaLiga por Joan Laporta y la junta directiva para poder inscribir jugadores. También para poder inscribir el nuevo contrato de Gavi y a Vitor Roque, que debería llegar en enero.

Eso sí, consideran que el poder en la negociación lo tiene ahora el Barça tras no tener urgencias para inscribir futbolistas. Por ello, si Libero quiere imponer unas condiciones duras como hizo en agosto, se buscará otro inversor.

Las mismas fuentes aseguran que si la salida a bolsa de Barça Media se suspende o se aplaza, no pasa nada. Es más, creen que será bueno para el club para poder dotar a Barça Media de más potencial y también para poder explicar mejor al socio toda la operación, sin las urgencias de deber explicarlo antes de la Asamblea de Compromisarios para someter el acuerdo a votación de los socios.