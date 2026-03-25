Susana Guash, sobre la convocatoria de Joan Garcia: "Si llega a ir en septiembre hubiese sido recochineo"

Ya es una realidad. Joan Garcia ha sido convocado por primera vez con la selección española absoluta, juntamente con los tres guardametas habituales de Luis de la Fuente: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. En este parón, España se verá las caras contra Serbia, en La Cerámica, y Egipto, en el RCDE Stadium, un campo muy especial para el de Sallent.

La convocatoria del guardameta del FC Barcelona está en boca de todos, especialmente por la decisión de convocarlo como cuarto guardameta. Sin embargo, el seleccionador explicó el motivo en rueda de prensa: "Era el momento oportuno, y lo que está claro es que a día de hoy, con todo lo que pueda pasar de aquí a junio, estos son los porteros susceptibles de ser convocados".

El portero de Sallent ya destacó en la pasada campaña con el Espanyol, lo que no pasó desapercibido para Deco, director deportivo del Barça, quien no dudó en abonar su cláusula de 25 millones de euros. Lo más sorprendente fue que el seleccionador español no lo convocara, una decisión que hubiera incrementado la cláusula de rescisión del guardameta en cinco millones adicionales, algo que el Espanyol habría deseado de todas formas.

Joan Garcia fue decisivo ante el Rayo Vallecano / EFE

Susana Guash, tajante con Luis de la Fuente

Por esta razón, la periodista deportiva Susana Guash se mostró muy indignada en el programa 'Radioestadio Noche', presentado por Rocío Martínez y Edu Pidal.

Sobre la posibilidad de que el guardameta del FC Barcelona debute con la selección en el RCDE Stadium, Guash fue clara: "Es que es el colmo ya. Después de dos años que hizo extraordinarios ascendiendo al Espanyol y luego manteniéndole en Primera y va ahora que lleva seis meses en el Barça. Bueno, pues está muy bien".

"Hombre, el día que jugó allí con el Barça hizo un partido extraordinario. O sea, que se le da bien", dijo un tertuliano. Al instante, ella no dudó en replicar: "Claro, es su casa. Entonces se la conoce muy bien. Ya es el colmo que acabe debutando con España en Cornellá".

En cuanto a la ausencia de Joan García en las convocatorias de septiembre y octubre, Guasch fue tajante: "Si lo llama en septiembre hubiera sido ya recochineo total".

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Aunque, quiso dejar claro que "soy la primera que reconozco que lo llevaría como primer portero. De aquí a Lima".