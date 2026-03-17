Susana Guasch: "Ni Messi podría ganar a Laporta"

Joan Laporta fue reelegido como presidente del FC Barcelona con una victoria clara sobre su principal rival, Víctor Font. La diferencia de votos fue significativa, dejando pocas dudas sobre quién liderará el club los próximos cinco años.

El triunfo del catalán no solo se mide en números, sino también en la conexión que mantiene con el barcelonismo. Su estilo cercano, su capacidad de generar entusiasmo y los resultados deportivos recientes lo consolidan como un líder difícil de derrotar.

Susana Guasch destacó en 'Radioestadio Noche' la inevitabilidad del triunfo de Laporta y la fuerza de su relación con los socios: "Yo creo que estaba cantadísimo. Era un partido que había que saber por cuántos goles ganaba. Tiene rendido al barcelonismo y no veo quién le puede ganar".

Joan Laporta dará sus primeras impresiones como presidente electo / AFP7 vía Europa Press

La periodista añadió que el presidente combina todo lo que los socios valoran: pasión por el club, carácter anti-madridista y un estilo cercano y entretenido.

"Es el más culé, el más anti-madridista, el más divertido. Lo tiene todo, y encima el equipo va bien. Y la gente no tiene ninguna voluntad de valorar todos los niveles de su gestión", declaró.

También opinó sobre Víctor Font y la dificultad de competir con Laporta en este momento: "Se han metido mucho con Víctor Font porque Laporta es un tsunami. Yo creo que no existe quién le podría ganar. Es que ni Leo Messi ni se presenta ahora mismo".

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Esteban Andrés Suárez, exportero, también dio su opinión y relacionó el triunfo electoral con el momento deportivo del equipo. Señaló que, por mucho que se cree las declaraciones de Xavi, la imagen de Laporta junto a los jugadores actuales y otros integrantes del plantel, genera más impacto que cualquier declaración o polémica sobre su gestión: "Al final, los que están de moda son los jóvenes, el equipo gana, y todo sale bien".