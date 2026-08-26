Susana Guasch, sobre el homenaje del Barça a sus campeones del mundo: "Es una excusa"

Avanzan los días y siguen apareciendo imágenes del altercado ocurrido el domingo en los alrededores del Martínez Valero, en el primer partido de Liga del Barça. Un aficionado blaugrana, menor de edad, fue detenido después de que los agentes le retiraran una estelada en los accesos al estadio.

Según los vídeos difundidos, tras la retirada de la bandera se produjo una intervención policial en la que el joven recibió varios golpes de porra y fue reducido en el suelo. El hecho de que el implicado fuera menor ha intensificado la polémica y ha provocado reacciones en el club y en el entorno mediático.

Las voces de Onda Cero: crítica unánime al argumento del Barça

La frase de Susana Guasch: "Yo creo que es una excusa… ha habido un abuso policial pero, qué tiene que ver eso con un homenaje a tus campeones del mundo" se ha convertido en el eje del debate. La periodista considera que el club está utilizando el incidente para justificar una posible cancelación del homenaje previsto para los jugadores campeones del mundo.

Edu Pidal coincide en esa lectura y añade que "el Barça utilizaría el incidente con el seguidor en Elche como excusa para no hacer un homenaje en el que intuirán que habrá pitos; pero qué tiene que ver la Selección con la Policía, con Interior…".

Ricardo Sierra, también en Onda Cero, se mostró sorprendido ante la posibilidad de cancelar el acto: "No tiene mucho sentido. El homenaje es del Barça a sus propios jugadores. Es un homenaje interno para los tuyos". Sierra recordó que los campeones del mundo han sido ovacionados en otros estadios y que incluso los propios jugadores blaugrana fueron aplaudidos en Elche.

La información de la COPE: el homenaje pende de un hilo

En la COPE, Víctor Navarro aportó detalles clave sobre la situación interna del club. Según su información, "el miércoles el Barça decidirá si hay homenaje o no a los españoles campeones del mundo" y "el club estudia anular el homenaje".

Navarro explicó que los miembros de la junta directiva que defendían mantener el acto "se han quedado en minoría tras lo sucedido en Elche". En su transcripción literal, detalló que la protesta prevista, una gran pitada durante el homenaje, ha generado preocupación dentro del club, que teme una imagen que "pasaría a la historia" por su magnitud.

Además, subrayó que la condena del Barça a la actuación policial, sumada a la reacción de los grupos de animación, ha inclinado a la mayoría de la junta hacia la cancelación del acto.

Un debate que mezcla deporte, protesta y gestión institucional

Las opiniones de los periodistas coinciden en un punto: el incidente policial y la retirada de la estelada no guardan relación directa con el homenaje a los campeones del mundo. Sin embargo, la presión social, la reacción del club y el temor a una pitada masiva han convertido un acto de celebración interna en un foco de tensión.

El Barça deberá comunicar su decisión este miércoles, en un clima marcado por la frase que ha sintetizado el sentir de buena parte del debate mediático: "Es una excusa".