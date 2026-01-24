El surrealista partido de Winston Bogarde en un Barça - Oviedo

Winston Bogarde fue uno de los futbolistas más discutidos que han pasado por el FC Barcelona, en este caso, por ser un tipo de central muy distinto a lo que estaba (y está) acostumbrado el barcelonismo. Tosco, contundente, duro y de limitada calidad técnica que estuvo dos temporadas y media en el Barça con un rendimiento irregular y marcado por las lesiones, aunque acabó sumando 61 partidos como azulgrana. El de Rotterdam acabó traspasado al Chelsea, donde tampoco cuajó. Un estilo de juego muy distinto del de su sobrino, Lamare Bogarde, que triunfa en el Aston Villa.

El Barça prepara el duelo de Liga ante el Oviedo en el Spotify Camp Nou / FC BARCELONA

Uno de los partidos más surrealistas que se le recuerdan a Bogarde fue precisamente contra el Real Oviedo, el rival este domingo del FC Barcelona (16.15 horas) en el Spotify Camp Nou. Fue un 4 de abril de 1998, en un momento en el que muchos no comprendían qué hacía un futbolista de sus características en el Barça. Lo cierto es que fue una petición expresa de Louis van Gaal, que siempre creyó en él y le puso cuando tuvo oportunidad, en contra del criterio de muchos. El club azulgrana lo fichó en el mercado de invierno de la temporada 1997/1998 procedente del Milan, donde apenas había jugado tres partidos con el mítico Arrigo Sacchi. En el Camp Nou, ocupó la plaza del lesionado Emmanuel Amunike.

Una acción del partido entre el Barça y el Real Oviedo con Winston Bogarde / EFE

Aplausos... y murmullos

De los 4 goles que Bogarde marcó con el Barça, el que celebró ante el Oviedo fue el primero. Betis, Málaga y Valencia fueron los otros rivales que se llevaron un tanto del neerlandés. Su físico le permitió cabecear un córner a la perfección en el minuto 41 del partido, para poner el 2-0 a favor del Barça, que se había adelantado con una diana de Luis Enrique, actual entrenador del París Saint-Germain.

Por unos minutos, Winston Bogarde logró cambiar los murmullos cada vez que tocaba el balón por aplausos. Pero el encuentro le deparaba una sorpresa más desagradable. Y es que ya en la recta final, se introdujo el balón en propia puerta para establecer el 2-1 final.

El Barça de Louis van Gaal salvó los muebles, pero Bogarde hizo historia al marcar un gol a favor y otro en propia puerta en el mismo partido. Solo unos meses antes, el mismo 'dudoso honor' había recaído en Abelardo Fernández, pero en su caso en un partido de la Copa de Europa, en el feudo del PSV. Hace solo unos días, a Lewandowski le ocurrió lo mismo en la máxima competición continental, en Praga.

El sorprendente último precedente del Barça-Oviedo

Ya sin Winston Bogarde, llama la atención que el último partido entre el FC Barcelona y el Real Oviedo en el Camp Nou se saldó con victoria visitante. Fue en la antepenúltima jornada de la temporada 2000/2001 con Carles Rexach en el banquillo azulgrana y el recordado Radomir Antic, en el asturiano. Pese al gol marcado por Jaime en el minuto 46, los ovetenses no lograron mantener la categoría.