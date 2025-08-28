El surrealista overbooking que podría encontrarse Fermín en el Chelsea

Fermín (22 años) tiene que tomar una de las grandes decisiones de su carrera. Ahora mismo debe decidir si sigue en el Barça o se incorpora al frenético proyecto del Chelsea. El canterano tiene encima de la mesa una propuesta económica espectacular y la posibilidad de jugar en la Premier. Pero el cambio no le aseguraría la titularidad que no ha logrado consolidar en el Barça por ahora.

El Chelsea lleva varias temporadas una inversión mastodóntica, una de ellas Cole Palmer por 50 millones hace dos veranos. El impacto del inglés fue tan grande que se ha convertido en la estrella del equipo y Maresca le ha entregado la mediapunta. Joao Felix ya vivió en sus carnes la temporada pasada lo que significa ser suplente de Cole Palmer.

En este sentido, es probable que Fermín tenga más opciones de disputarle minutos a Olmo en el Barça que a Palmer en el Chelsea para esta posición. Y no solo en lo futbolístico: los problemas físicos recurrentes de Dani le han abierto las puertas del equipo en muchas ocasiones.

Maresca, además, ya ha probado en estas dos primeras jornadas de la Premier otras opciones para la mediapunta como Joao Pedro (con Delap como ariete). La posibilidad de adelantar a Enzo, habitualmente mediocentro, también es un recurso conocido del técnico. Las opciones para jugar en alguna de las dos bandas tampoco serían sencillas para Fermín, ya que el club ha hecho inversiones importantes para estas posiciones.

Pedro Neto, jugador del Chelsea, en el Mundial de Clubes / EFE

Fermín está más familiarizado con la banda izquierda: una posición en la que está afianzado Pedro Neto (25 años). El Chelsea pagó el verano pasado 63 millones al Wolves por el extremo portugués. La temporada 2024-25 marcó 9 goles y repartió 9 asistencias en 51 partidos.

Hace solo un mes, además, el club se reforzó con otro de los fichajes estrellas: Jamie Gittens (21 años), procedente del Dortmund por 60 millones. Otro extremo izquierdo de muchísimo potencial y una de las grandes joyas inglesas del mercado.

Maresca: "Estevao será un jugador muy importante para el Chelsea" / Perform

Para la banda derecha, el Chelsea se anticipó a otros grandes y se aseguró el fichaje de Estevao, la última gran aparición del futbol brasileño, que cada vez tiene más protagonismo. Pagó 61,5 millones entre fijos y variables y en la última jornada ante el West Ham ya fue titular. Otra opción que usa Maresca es cambiar de banda a Pedro Neto como ocurrió en la primera jornada ante el Crystal Palace.

Otras operaciones abiertas que entran en conflicto con Fermín

Más allá de la competencia que se encontraría actualmente Fermín, el Chelsea hace semanas que trabaja en dos operaciones más: Xavi Simons y Alejandro Garnacho. Son dos perfiles que entrarían directamente en conflicto con los minutos del mediapunta azulgrana. Sobre todo el cao del neerlandés, también con pasado en La Masia.

Simons - Garnacho, una dupla inesperada / Agencias

Simons es un futbolista que muestra su mejor nivel como mediapunta, pero también puede jugar en las bandas como ha mostrado en su selección. Sus características (agresividad, llegada al área y polivalencia) son muy parecidas a las de Fermín.

Garnacho, por su parte, también es un mediapunta que puede jugar tanto de '10' como en las dos bandas. Los dos fichajes rondarían los 60 millones cada uno, una cifra superior al que de momento apunta el posible traspaso de Fermín (alrededor de los 50 kilos).