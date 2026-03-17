La surrealista historia de los De Boer al fichar por el Barça: “Se fueron a comer pollo asado”

Frank y Ronald de Boer (15-05-1970, Hoorn) son dos gemelos holandeses —hoy, con mucha pereza, diríamos neerlandeses— que, durante su etapa en el Barça, estaban tan unidos que a menudo se les reducía a “Los de Boer”. La expresión los convirtió primero en una sola persona y, más adelante, en todo un concepto, cuando pasaron a simbolizar la holandización del Barça.

Núñez, que era muy creativo con los nombres, abrió una tercera vía llamándolos “los hermanos Frank de Boer”, un lapsus marca de la casa que, sin embargo, capturaba el espíritu de la época: Ronald pasó tan desapercibido en el Barça que el único debate giraba en torno a Frank.

El expresidente también dejó una joya el día de la presentación después de que Jordi Pujol pidiera más catalanes y menos holandeses. “¿Cómo puede ser que se critique a los holandeses si deciden tener hijos catalanes?"

La holandización del Barça durante la primera etapa de Van Gaal con ocho representantes / J.I. PAREDES / Sport

El relevo del relevo de Koeman

El pequeño de los De Boer, que generaba tanto debate como ahora Frenkie, llegó como el relevo del relevo de Koeman —el primero fue Popescu— y se marchó víctima de una época negra con Gaspart en la presidencia y un carrusel de entrenadores incomprensibles, con casos tan delirantes como recuperar a Van Gaal y fichar a Riquelme.

"Frank De Boer fue uno de los primeros causantes de mi obsesión por los centrales zurdos", recuerda Bruno Alemany, director del programa 'Play Fútbol' de la SER. "En parte por el gol de Bergkamp ante Argentina en el Mundial de Francia 1998. La diferencia la marcó Bergkamp con el control orientado. Pero el pase de Frank me maravilló. Años más tarde, también asistiría a Rivaldo en aquel gol mítico de chilena con el Barça".

Los hermanos De Boer en el tribunal de arbitraje denunciaron al Ajax / Z. CZIBOR / Sport

Ronald nació 10 minutos antes que Frank y era un jugador tan polivalente que en su debut en el Camp Nou Van Gaal lo colocó de lateral derecho, cuando había sido MVP de la Eredivisie jugando de 9 en el Ajax.

Más importante fue un Frank que formó una pareja muy digna con Abelardo, pero que todavía, de vez en cuando, se despierta empapado por las noches recordando al Piojo López. El delantero argentino confirmó que el hombre es el único animal que tropieza más de tres veces con la misma piedra.

"Vete a Holanda, búscalos"

Durante el tiempo que duró el culebrón de su fichaje, se instaló el relato de que el único camino para levantar la Champions era fichar a los De Boer. La periodista holandesa Bibian Weggelaar, entonces en SPORT, recuerda uno de sus encuentros más surrealistas con los gemelos.

"Cuando llevaba solo unas semanas en el diario, José Luis Carazo, en aquel momento subdirector, me dijo que me fuera con un fotógrafo a Holanda a buscar a los hermanos De Boer. Así, sin más. ‘Vete a Holanda, están de vacaciones, sabemos que están en el sur de Holanda, búscalos'".

Y así fue cómo encontró una pista clave en una panadería del norte de Ámsterdam. "Finalmente, nos dicen que están pasando las vacaciones en un camping. Habían sido campeones de Europa, habían ido al Mundial... era el último sitio en el que te imaginas encontrarlos. Fuimos pensando que sería un camping cinco estrellas y los vimos con su rulot en medio de la gente".

En el serial de su fichaje por el Barça hubo una denuncia de los dos jugadores al Ajax para poder salir que no prosperó y un final redondo: Gaspart negando su fichaje mientras los De Boer estaban a punto de aterrizar en Barcelona.

SPORT fue a casa de Ronald de Boer durante el culebrón del fichaje y pudo hablar con los dos gemelos / J.I. PAREDES / Sport

La celebración insospechada de su fichaje

Después de firmar con el Barça y ser presentados, los de Boer tuvieron una ocurrencia sobre cómo celebrarlo que volvió a sorprender a Bibian. Era enero de 1999.

"Me encontré con Rob Cohen, que era el suegro de Ronald, y le dije: 'mira, nos gustaría hacerles fotos de sus primeras horas en Barcelona'. Y Rob se me queda mirando y me dice: ‘Pues mira, hemos decidido que iremos a Sitges a comer un pollo que hacen muy bueno allí'. Recuerdo entrar en el coche y decirle al fotógrafo: 'están firmando el contrato de su vida y se van a comer un pollo asado. Esta gente es totalmente diferente, de verdad'".

En el Barça de los holandeses, con los De Boer ya eran ocho, localidad del Garraf se convirtió en un centro neurálgico con Van Gaal como jefe de ceremonias.

Una vez fue oficial el fichaje, el propio Frank no terminaba de creer que se hubiera cerrado la operación por 22 millones: “Ya casi no me lo esperaba. Pensaba que el jueves se habían roto las negociaciones. Y, además, también pensaba que se había descartado el fichaje de mi hermano Ronald”.

Zipi y Zape: "No sabían quiénes eran"

Los De Boer también protagonizaron una anécdota durante un especial que preparó SPORT con motivo del título de Liga, en el que algunos de los jugadores accedieron a disfrazarse con propuestas exóticas. Bibian recuerda cómo acabaron disfrazados de Zipi y Zape.

Frank de Boer y Ronald De Boer, en un especial de SPORT llamado 'La cara divertida de los campeones' publicado el 03/08/1999 / JOAN MONFORT - JAVI FERRANDIZ / Archivo

“Les habíamos pedido tantas cosas en aquella época que a mí ya me daba vergüenza pedirles otra más pero, cuando se enteraron, se quejaron y quisieron participar. Los acabamos disfrazando de Zipi y Zape, aunque no sabían ni quiénes eran”.

Los De Boer no terminaron de entender el Barça como otros ilustres holandeses que pasaron por el club. Su fichaje fue uno de esos viajes que arrancan con las expectativas disparadas y que la realidad termina rebajando, a veces de forma abrupta. Con el mercato pasa siempre lo mismo: conviene hacerse todas las ilusiones posibles, pero no creerse del todo ninguna.