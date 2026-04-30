El surrealista factor que podría dificultar al Barça el regreso a la regla 1:1

Se acerca una nueva ventana del mercado de fichajes y el FC Barcelona sigue sin estar en condiciones de maniobrar con normalidad. El club blaugrana trabaja para regresar a la famosa regla 1:1, la normativa de control económico de LaLiga que permite invertir en fichar cada euro que ingrese en vender, y poder acometer de esta forma los fichajes deseados para reforzar la plantilla de Hansi Flick.

No es ningún secreto que la dirección deportiva de Deco intentará incorporar a futbolistas como Julián Álvarez o Alessandro Bastoni para impulsar el nivel competitivo del equipo, especialmente en Europa. Mientras el dominio blaugrana en las competiciones españolas es incontestable (en dos temporadas solo ha dejado escapar una Copa del Rey), para aspirar a la Champions se necesita algún fichaje diferencial que permita dar ese salto de calidad.

En este sentido, poder operar mediante la regla 1:1 será crucial para aspirar a firmar las primeras opciones de la lista de pretendidos y no tener que conformarse con alternativas 'low cost'. Aunque Deco ha demostrado que sabe encontrar auténticas oportunidades de mercado como Marcus Rashford o Joao Cancelo, la voluntad de la secretería técnica es sacar adelante una propuesta de máximos.

Los requisitos

Tal como ha explicado La 'Cadena SER', para recuperar el equilibrio financiero el FC Barcelona necesita ingresar los 32 millones de euros que faltan de la venta de los asientos VIP del Spotify Camp Nou antes del 30 de junio, cerrar alguna venta como por ejemplo la de Ansu Fati (por el que se espera ingresar unos 11 millones de euros), que LaLiga apruebe un presupuesto con balance positivo para el ejercicio 2026/27... y que el presente curso económico, que finaliza el mismo 30 de junio, no acabe en pérdidas.

En este último requisito, hay un surrealista factor que podría jugar en contra del Barça en las próximas semanas. Cabe recordar que, en el control del 'fair play' financiero del Barça, el gasto en el fútbol formativo y el resto de secciones repercute negativamente en el límite salarial del primer equipo masculino culé. Según 'Catalunya Ràdio', si la sección de fútbol femenino y/o la de balonmano ganan la Champions esta temporada, las primas a los y las deportistas provocarán que la entidad tenga más problemas a la hora de regresar a la norma 1:1.

Obviamente, absolutamente todos los directivos y profesionales del Barça desean que las futbolistas de Pere Romeu (semifinalistas de la Women's Champions League) y los jugadores de Carlos Ortega (en los cuartos de final de la EHF Champions League) alcancen la gloria europea este curso, pero no deja de ser difícil de entender que un club polideportivo (y que tanto ha contribuido en el crecimiento del fútbol femenino en concreto) se vea perjudicado por ello.

El 'caso Dro' también pasa factura

Como decíamos, el fútbol formativo también computa en el 'fair play' financiero del Barça. Y la operación blindaje de la Masia del club blaugrana tras las ampollas que levantó la salida de Dro hace unos meses por poco más de su cláusula de rescisión de seis millones de euros también podría tener consecuencias en la materia que nos ocupa.

En la nueva política, la cláusula de salida de los canteranos del Barça va aumentando mientras los jugadores van logrando ciertos objetivos. Jugar en la Youth League, ser convocado con el Barça Atlètic, debutar con el primer equipo o jugar más de un número determinado de partidos en el conjunto de Flick va aumentando progresivamente el precio de las jóvenes promesas culés... y por consiguiente, también lo hace su salario.

En este caso, sin ningún atisbo de duda, también se priorizará siempre el factor deportivo al económico. Esto es, el Barça no decidirá si un canterano juega más o menos en el primer equipo basándose en las consecuencias que tenga en la realidad financiera de la entidad. De hecho, todo apunta a que Flick y los suyos ganarán la Liga con varias jornadas de margen y seguro que el técnico alemán lo aprovecha para dar minutos a las joyas de la Masia.