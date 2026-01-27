El surrealista entrenamiento de Jean Marie Dongou con el Barça: "No puedo decir los nombres"

La carrera deportiva de Jean Marie Dongou fue una montaña rusa. El delantero camerunés se formó en las categorías inferiores del Barça hasta llegar al primer equipo, pero no logró consolidarse y acabó marchándose al Real Zaragoza, donde tampoco encontró estabilidad. Posteriormente probó suerte en el Nàstic de Tarragona, Lugo, Zamora, Honka Espoo, Anagennisi Karditsa y, finalmente, el F. C. Osaka, donde colgó las botas.

En su estancia en el primer equipo del Barça, el atacante camerunés coincidió con dos entrenadores: Gerardo 'Tata' Martino y Luis Enrique. En una de sus últimas apariciones públicas, Dongou explicó en 'El After de Post United', presentado por Esteve Calzada, uno de los entrenamientos más surrealistas que vivió con el club azulgrana.

El camerunés comenzó revelando que "hay una anécdota en un entrenamiento" que le llamó mucho la atención, aunque de inmediato advirtió al presentador del pódcast: "Yo no puedo decir el nombre del jugador, ¿no?".

En ese momento, Esteve fue claro: "Bueno, puedes decir lo que quieras. A partir de ahí...". El ex del Barça aclaró que "no puedo decir el nombre del jugador, pero me impactó que el entrenador —tampoco voy a decir el nombre del entrenador— ..."- Ahí el presentador perdió los papeles: "Pero, ¿entonces vas a contar la anécdota?".

Entre risas, Dongou aseguró que se trataba de un entrenador que quería practicar el uno contra uno: "Él ponía, por ejemplo, el interior derecho contra el extremo derecho. Y hacían uno contra uno".

Dongou habló claro en el ADN Masia / Sport

"El centrocampista defensor la pasaba al extremo y le tenía que encarar uno contra uno. Y ese centrocampista es uno de los mejores de la historia, pero de velocidad no iba bien. El extremo le pegó un cambio de ritmo y le sacó treinta metros para marcar", explicó Dongou.

La primera reacción del mediocentro al entrenador en cuestión fue la siguiente: "Desde alevín que no hago uno contra uno y me pones aquí". Al instante, el técnico cambio el ejercicio. "Ya nunca más se hizo uno contra uno", destapó el ex del Barça.

Aunque Dongou no reveló nombres, la audiencia del pódcast tiene claro que podría tratarse de Busquets y 'Tata' Martino. Un usuario no tuvo dudas: "Es Busquets, no tengo pruebas pero tampoco dudas". Otro apuntó a Xavi y Luis Enrique, aunque muchos apuestan por el 'Tata' Martino.