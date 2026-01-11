La surrealista donación a Laporta para fichar: "No puedo aceptarlo"

El Barça se encuentra en Yeda preparando la final de la Supercopa de España. El conjunto azulgrana esperará en el estadio Rey Abdullah al Real Madrid, en un Clásico que se prevé muy emocionante, con el primer título de la temporada en juego. Los de Hansi Flick llegan lanzados, con nueve victorias consecutivas tras arrollar al Athletic Club por 5-0 en semifinales, mientras la plantilla descansa en el hotel de concentración.

En este contexto de optimismo deportivo y buen ambiente, Joan Laporta volvió a ser protagonista fuera del terreno de juego. Las redes sociales regalaron un momento tan insólito como entrañable que rápidamente se convirtió en viral y que refleja a la perfección la relación entre el presidente y la afición.

La broma de un aficionado al presidente

Durante un encuentro informal con seguidores, un joven aficionado se acercó a Laporta con total naturalidad y, tras unas palabras de apoyo, intentó entregarle un dólar. “Sé que tienes problemas económicos en el Barcelona y espero que las cosas mejoren. Quiero dar esto para nuevos fichajes”, le dijo, arrancando sonrisas entre los presentes.

La broma, cargada de una pizca de ironía, fue recibida con humor por Laporta. El joven, consciente de la situación económica del club, intentó convencerlo de manera simpática.

El presidente, visiblemente sorprendido pero sonriente, reaccionó con cercanía y elegancia. Rechazó el billete de forma educada, dejando claro que no podía aceptarlo, pero agradeciendo de corazón la intención del joven aficionado. “No puedo aceptar, amigo. Eres muy amable, pero no puedo. Muchas gracias”, respondió, reforzando su imagen de proximidad con la afición.

La gran cena previa a la final

El broche de oro de la jornada llegó por la noche, con la tradicional cena de conjura de la directiva. Lejos de ser un acto protocolario, la velada fue una auténtica explosión de alegría, con Joan Laporta como epicentro de la animación.

Cantando el himno del Barça a pleno pulmón, rodeado de directivos y cuerpo técnico, y con una tarta monumental decorada con bengalas y un billete de 100 dólares, Laporta transmitió la energía y optimismo que ahora también atraviesan a la plantilla antes de disputar la final.