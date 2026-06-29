El Supremo avala las sanciones del Barça a casi 450 socios por la cesión irregular de sus abonos

La batalla judicial iniciada por cerca de 450 socios del FC Barcelona tras las sanciones impuestas por el club en 2018 ha llegado a su fin. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados por los afectados y ha confirmado la validez de las medidas disciplinarias adoptadas por la entidad azulgrana en el conocido caso de la cesión de abonos que terminó derivando en una trama de falsificación y reventa de entradas, tal y como ha adelantado Economist & Jurist.

Los hechos se remontan a 2018, cuando el club detectó que numerosos abonados habían cedido sus carnés para que terceros emitieran entradas falsas que posteriormente eran comercializadas a precios muy superiores a los oficiales a través de redes organizadas e internet.

El Supremo avala la actuación del Barça

El Alto Tribunal considera que esa conducta justificaba plenamente la actuación del FC Barcelona, al entender que suponía un incumplimiento de los Estatutos del club y ocasionaba un perjuicio tanto para la propia entidad como para el resto de socios.

Asimismo, la sentencia rechaza que existiera indefensión durante el procedimiento disciplinario. Según el Supremo, los socios expedientados conocieron los hechos que se les imputaban mediante el correspondiente pliego de cargos, dispusieron de un trámite de audiencia para presentar alegaciones y recibieron una resolución debidamente motivada antes de la imposición de la sanción.

Josep Maria Bartomeu y Joan Laporta / EFE/v. enrich

Suspensiones de hasta 18 meses y expulsiones

Las medidas disciplinarias aprobadas por el Barça contemplaban desde la suspensión temporal de la condición de socio —por un periodo de hasta 18 meses— hasta la expulsión del club en los casos de mayor gravedad.

Cuando se produjeron los hechos, la presidencia del FC Barcelona estaba encabezada por Josep Maria Bartomeu. En la actualidad, la Comisión de Disciplina del club, órgano encargado de ejercer la potestad sancionadora por delegación de la Junta Directiva, está integrada por Josep Cubells Ribé, Lluís Bou Salazar, Daniel Pintó Sala y Joan Alsina Casañes bajo la presidencia de Joan Laporta.

Con este pronunciamiento, el Tribunal Supremo cierra definitivamente uno de los procedimientos judiciales más relevantes derivados del fraude en la gestión de abonos y entradas detectado por el club hace ya ocho años, reforzando la capacidad de las entidades deportivas para actuar disciplinariamente cuando se vulneran sus normas internas.