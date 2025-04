De suplente en La Masia a crack en la Champions: el ejemplo formidable de Fermín

El partidazo de Fermín López contra el Dortmund no es una casualidad.

El rendimiento del mediapunta andaluz en el primer equipo se ha convertido en un ejemplo ideal para cualquier chico de La Masia que tiene en Fermín a un caso al que imitar en momentos de dificultad.

Pocos jugadores han tenido que superar más problemas y dificultades que Fermín pero su camino en La Masia hasta el estrellato es ejemplar.

Los casos de precocidad Lamine o Cubarsí son espectaculares pero el mejor ejemplo que puede tener un aspirante a crack del primer equipo es Fermín López.

El onubense sabe lo que es 'chupar' banquillo y aceptarlo sin que su ánimo decaiga.

Fermín sabe lo que es competir con un físico que no está a la altura de tu talento pero en vez de lamentarse, el 'pequeñín' se rebeló y decidió aprovechar al máximo sus oportunidades.

Fermín López es el mejor ejemplo de que hay muchos caminos para llegar al primer equipo y no todos son limpios y sencillos.

Fermín López llegó del Betis en la categoría infantil / Valentí Enrich

Cuando un jugador no es titular indiscutible en el Infantil a o Cadete B del Barça lo fácil es pensar que si en estas categorías no marcas la diferencia como lo vas a hacer en la élite.

Fermín demuestra que en el fútbol no hay imposibles y que la voluntad y la constancia pueden ser el mejor impulso para derribar muros que parecen insalvables.

Cuando Fermín llegaba al final de curso temía por su futuro en el Barça pero la confianza del club personificada en Jordi Roura le permitía seguir un añito más para seguir evolucionando.

Poco a poco, sin prisas pero sin pausas, a fuego lento y sin marcarse objetivos a medio plazo. el objetivo es dejarse la vida en cada entrenamiento para rendir en el partido.

¿Hoy toca jugar solo diez minutos? Diez minutos al mil por mil para demostrar que uno tiene hambre e ilusión.

Fermín López celebró muchos goles en la cantera aprovechando al máximo sus minutos / Valentí Enrich

No es solo una cuestión de ser testarudo, es una cuestión de ser una esponja y aprender de loas mejores formadores, de la escuela ideal para potenciar tus virtudes. Crecer y competir con los compañeros más dotados y no perder nunca la pasión ni la ilusión por disfrutar del juego. La confianza no me la regala el entrenador, me la gano yo a diario.

Y así, sin hacer ruido Fermín López hizo de la dificultad una oportunidad para explotar al máximo su talento y mejorar en cada aspecto mejorable de su juego.

Si toca ser revulsivo no hay que lamentarse por los minutos que dejo de jugar sino agradecer los que te tocan y luchar por disponer de más.

Fermín tardó en desarrollarse en el aspecto físico / Valentí Enrich

Cuando Fermín era cadete de segundo año y firmó su primer contrato profesional su aspecto físico parecía el de un alevín o infantil.

Pocos podían pensar que un chaval tan menudo podría hacerse un hueco en la élite. No sabían lo que Fermín López tenía en su cabeza. Una fortaleza a prueba de cualquier prejuicio que le ha permitido esquivar todos los obstáculos e impulsarse con mayor fuerza.

Este es el momento en que Fermín firmó su primer contrato profesional con el Barça para saltar del Cadete A al Juvenil B / FCB

Cuando muchos protestan por tener que pasar por el Juvenil B, Fermín repitió temporada en este equipo y ello le ayudó a ganar un año de entrenamientos.

Un año más de aprendizaje y un año más de crecer en todos los aspectos. Su último curso en la cantera ya dejó avisos interesantes. Fermín era el jugador número 12 del Juvenil A que se ganaba la titularidad ante cualquier circunstancia.

Faltaba todavía la prueba de la cesión al Linares. Una prueba de humildad, coraje y de carácter. Una prueba que le sirvió para volver y ganarse la confianza de Xavi.

Su primera temporada en el primer equipo sorprendió a propios y extraños. Su segundo curso no está siendo fácil. La competencia en su demarcación es brutal pero Fermín ya ha convencido a todos de que cuando se le necesita él no falla.

Fermín se abraza a Raphinha en el Barça-Dortmund / Javier Ferrandiz

No hay excusas. No sirve de nada quejarse de la falta de continuidad o las escasas titularidades. Fermín está habituado a remar contra corriente. Su reto ahora es demostrar que puede ser un titular más que útil. Muchos pensarán que es un reto imposible. Siguen sin conocerlo.

Su caso es para que cualquier aspirante a crack de La Masia tome nota. Se necesita talento, conocimiento e inteligencia futbolística y que los astros se alineen para triunfar en el Barça pero todo ello si no va acompañado de humildad, sacrificio y paciencia las posibilidades pueden irse al traste.

Lo que es seguro es que seguir el camino de Fermín es una garantía de jugar todos los números para que te toque la lotería. Dejar atrás estos valores es querer el premio sin tener ni un boleto.