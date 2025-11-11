De secundarios a fijos: los dos intocables de Flick

El FC Barcelona recortó dos puntos al Real Madrid en su batalla por alzarse con LaLiga, gracias a la victoria en el siempre complicado estadio de Balaídos por 2-4. El triunfo de los azulgranas se construyó sin uno de los pilares de Hansi Flick: Jules Koundé. El francés, que había disputado todos los partidos hasta la fecha, se quedó en el banquillo por culpa de unas molestias acaecidas en Brujas. Con la suplencia del lateral diestro, solo hay dos futbolistas que han jugado todos los encuentros en el Barça esta temporada.

El primero de ellos es Eric Garcia, el sustituto de Koundé contra el Celta. El polivalente jugador de Martorell ha participado en los 16 choques del club azulgrana en lo que llevamos de curso. Además, el canterano lo ha hecho en diferentes posiciones, pues ha ocupado el lateral, el centro de la zaga e incluso el doble pivote. Eric, un hombre de la total confianza de Flick, con el que se ha hecho un hueco en el Barça tras su paso por Girona, ha disputado 13 de esos 16 encuentros como titular.

El bajo rendimiento de Koundé, sumado a las dudas que viene suscitando la pareja Araujo-Cubarsí, abre las puertas del once a Eric, que viene rindiendo a un gran nivel. Contra el Celta fue uno de los jugadores más destacados del partido, pese a los problemas defensivos de los azulgranas en el primer tiempo y la incomodidad de jugar con la máscara.

Los dos han sido titulares en 13 de los 16 partidos

Por otro lado, Marcus Rashford es el segundo futbolista que ha participado en los 16 duelos con la elástica del club catalán. El inglés ha aprovechado la lesión de Raphinha para afianzarse en el once y sumar buenos minutos en su debut en LaLiga, en la que es el máximo asistente de la competición, con siete pases de gol. El extremo cedido por el Manchester United, que suma 13 titularidades, acumula seis dianas y ocho asistencias entre todas las competiciones.

Su gran arranque de campaña, especialmente en el plano ofensivo, invitan al FC Barcelona a pagar la opción de compra sobre el internacional ingles, valorada en 30 millones de euros. Por su parte, Rashford ha reiterado su deseo de permanecer varios años en el club catalán, donde ha recuperado su fútbol tras algunos años grises en Manchester.

Las lesiones han afectado despiadadamente al Barça en este inicio de curso, hasta el punto que solo Eric Garcia y Rashford han participado en todos los partidos. Ahora que los problemas físicos parecen amainar, ambos futbolistas lucharán por no perder la titularidad y mantener su estatus dentro de los planes de Flick.