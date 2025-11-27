El 'superordenador' de Opta sentencia al Barça en la Champions

En un partido muy importante en la pelea por acceder al top-8 de la fase de Liga de la UEFA Champions League, el Barça cayó por un contundente 3-0 ante el Chelsea de Enzo Maresca en Stamford Bridge, en un choque marcado por la expulsión de Araujo y la mayor intensidad de los ingleses.

Con solo siete puntos en cinco jornadas, y a falta de enfrentarse a Eintracht y Copenhague en el Spotify Camp Nou, y al Slavia de Praga a domicilio, el equipo de Hansi Flick sabe que todas sus posibilidades de clasificación directa a octavos pasan por ganar los tres encuentros, aunque ni así dependería de sí mismo. Es por estos motivos que, según el 'superordenador' de Opta, el FC Barcelona no logrará evitar los play-offs de repesca en febrero.

Marc Cucurella y Lamine Yamal, durante el partido ante el Chelsea / EFE

El Barça se desploma

Si tras el partido ante el Brujas la máquina predictora situaba a los culers en la novena posición al final de la primera ronda, el revés en tierras inglesas hace bajar tres puestos a los catalanes, que terminarían en duodécima posición con 13,62 puntos. Eso sí, hay una buena noticia, Opta sitúa el octavo, séptimo, sexto y quinto puesto en un baremo entre los 15 y los 16 puntos, lo cual daría esperanza al FC Barcelona si consigue imponerse en sus tres choques pendientes.

Por su parte, los ocho primeros serían Arsenal (21,48 puntos esperados), Bayern de Múnich (18,17 puntos), PSG (17,65), Real Madrid (17,44), Inter de Milán (15,93), Manchester City (15,53), Chelsea (15,41) y Borussia de Dortmund (15,09), mientras que el Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone correría la misma suerte que los azulgranas, quedando fuera del top-8, en décima posición con 14,19 puntos.

Fracaso de Villarreal y Athletic

Peor suerte tendrán, según el 'superordenador' el resto de clubes de LaLiga, ya que tras un muy mal inicio Villarreal y Athletic Club quedarían eliminados directamente sin entrar entre los 24 primeros que dan acceso a la repesca. Los de Marcelino García caerían hasta el puesto 31 con solo 6,26 puntos, mientras que los vascos mejorarían ligeramente el resultado 'groguet', con 6,87 puntos y llegando al puesto 28, sin avanzar tampoco a play-offs.

De esta manera, Opta sitúa a solo un español en el top-8, dos en zona de repesca y dos eliminados, lo cual, de consumarse, supondría un gran fracaso para LaLiga, pese a que quedan tres jornadas que pueden dejar en papel mojado cualquier predicción.