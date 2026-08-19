El superordenador de Opta proclama su campeón de LaLiga

El superordenador de Opta ya ha hecho sus predicciones para la nueva temporada de LaLiga y tiene claro quién parte como principal favorito. El Barça de Hansi Flick aparece en lo más alto del ranking con un 45,6% de probabilidades de proclamarse campeón, según las 10.000 simulaciones realizadas por el modelo.

El conjunto blaugrana afronta la temporada como vigente campeón y con el objetivo de conseguir un tercer título liguero consecutivo. El modelo de Opta le concede casi una de cada dos posibilidades de acabar levantando el trofeo. De lograrlo, el Barça alcanzaría las 30 Ligas en su historia y encadenaría tres campeonatos por primera vez desde la etapa de Pep Guardiola.

La predicción coloca al equipo de Flick por delante de su gran rival. El Real Madrid aparece como segundo favorito con un 31% de opciones, mientras que el Atlético de Madrid se queda en un 8,6%. La distancia entre Barça y Madrid es, por tanto, de 14,6 puntos porcentuales.

Más allá de los dos grandes, el superordenador no contempla una alternativa real al dominio de Barça y Madrid. El Villarreal tiene un 3,3% de probabilidades de ser campeón y el Betis, un 2,1%. Ningún otro equipo alcanza siquiera el 2%.

El Barça, también favorito para la Champions

La fortaleza del Barça no se limita a la lucha por el título. El modelo de Opta también lo sitúa como principal favorito para terminar entre los cuatro primeros y disputar la Champions League, con un 88,3% de probabilidades. El conjunto blaugrana supera en este apartado al Real Madrid, que alcanza el 81,1%.

Por detrás aparecen el Atlético de Madrid, con un 48,6% de opciones de acabar en el top-4; el Villarreal, con un 29,5%; y el Betis, con un 23%. Más lejos quedan Valencia (17,7%) y Rayo Vallecano (16,7%).

Posibilidades de Champions según opta / Opta

Estas cifras, además, podrían cambiar durante la temporada. Todo dependerá del rendimiento de los equipos españoles en las competiciones europeas. Si LaLiga consigue una de las plazas adicionales que otorga UEFA por el rendimiento de sus clubes, el quinto clasificado también podría acceder a la Champions, ampliando así las opciones de varios equipos y alterando las actuales previsiones de Opta.

Deportivo, Elche y Sevilla, los señalados para el descenso

En el otro extremo de la clasificación, las predicciones de Opta dibujan un escenario mucho más igualado. El Deportivo de La Coruña aparece como el equipo con mayor riesgo de perder la categoría, con un 29,2% de probabilidades de descender y un 11,2% de opciones de terminar como colista.

Muy cerca se sitúa el Elche, con un 28,4% de posibilidades de bajar a Segunda y un 10,2% de acabar último. El Sevilla completa el podio de equipos más amenazados, con un 27,7% de probabilidades de descenso y un 10,1% de opciones de terminar en la última posición.

Descenso de LaLiga según Opta / Opta

Por detrás, las diferencias se reducen considerablemente. El Racing de Santander cuenta con un 9,6% de probabilidades de descenso, seguido muy de cerca por el Espanyol (9,4%) y el Málaga (9,3%). Completan la lista de equipos con riesgo de perder la categoría Levante, Getafe, Alavés y Osasuna.

Así, el superordenador de Opta también deja una lectura clara en la zona baja: Deportivo, Elche y Sevilla parten como los principales candidatos a sufrir, aunque la pelea por la permanencia se presenta mucho más abierta que la lucha por el título.