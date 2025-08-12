El Superordenador de Opta predice el campeón de LaLiga 2025/26

Después de una larga espera LaLiga EA Sports está a la vuelta de la esquina. El campeonato doméstico dará el pistoletazo de salida este viernes 15 de agosto. Los protagonistas del partido inaugural de la temporada 2025/26 serán el Girona y el Rayo Vallecano, en un encuentro que se disputará en Montilivi. La primera jornada se será atípica, pues se extenderá cinco días; mientras que el Barça se estrenará el sábado, el Madrid lo hará el martes.

Todo apunta a que esta será una Liga trepidante y competida al máximo. El equipo de Hansi Flick aspira a revalidar el título y conseguir su 29º campeonato liguero. Los azulgranas han demostrado en la pretemporada que mantienen el excelso nivel del curso anterior, en el que lograron hacerse con el triplete nacional. Por su parte, Real Madrid y Atlético se han reforzado, por lo que se espera que la exigencia de la competición sea aún mayor.

Ante este escenario, el Supercomputador de Opta, a través de 10.000 simulaciones, ha pronosticado el resultado de LaLiga 2025/26, incluyendo al campeón, a los equipos que entrarán en Europa y a los descendidos.

La lucha por el título

No es ningún secreto que, a diferencia de otras ligas, en el campeonato español los contendientes al título suelen acotarse a dos competidores: FC Barcelona y Real Madrid. De hecho, desde 2005, tan solo se les ha escapado el título en dos ocasiones. Así, el superordenador de Opta les coloca en lo más alto de la clasificación.

Sin embargo, el máximo favorito es el Barça, con un 46,6% de probabilidades de llevarse el trofeo, con una puntuación media de 81,6 puntos. Las opciones de que caigan a la segunda posición se limitan a un 26,4%, mientras que tan solo quedaría fuera de los tres primeros en un 13,6% de las simulaciones.

Lamine Yamal, felicitado por Hansi Flick, tras ser sustituido durante el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones / EFE/Alejandro García

El inmediato perseguidor sería el Real Madrid, que ha llevado un cambio en el banquillo y se ha ganado unos 180 millones de euros en fichajes. La inteligencia artificial le otorga más posibilidades de ser primero que segundo, con un 32,1% de opciones para recuperar el título. Sin embargo, no le llega para superar al Barcelona y se quedaría con 78,4 puntos en la tabla.

Por su parte el tercero en discordia también repetiría la misma posición que el año pasado. Pese a haber llevado a cabo una renovación en la plantilla, los del Cholo volverían a caer a la tercera plaza con 70,7 puntos. Los colchoneros tienen un 21,3% de posibilidades de ser terceros y tan solo un 11,7% de opciones para conseguir la tercera Liga de la era Simeone.

Los puestos europeos

A la espera de saber si España volverá a contar con cinco representantes en la Champions League, Opta predice que serán Villarreal y Athletic Club quienes lucharán por el cuarto puesto que asegura la clasificación a la máxima competición continental. El supercomputador le da ventaja al submarino amarillo con una probabilidad del 13,8% frente al 13,2% de los leones.

Nico Williams no termina de convencer en la pretemporada / SPORT.es

El sexto clasificado sería el Real Betis Balompié, seguido por el Osasuna. El último candidato a jugar competiciones europeas sería el Celta de Vigo, que disputaría la Conference en caso de que el quinto puesto diese acceso la Liga de Campeones.

Sin sorpresas en los descendidos

Este año regresan a LaLiga EA Sports Elche, Levante y Oviedo. Especial es la vuelta de los asturianos, que volverá jugar en Primera 24 años después de su descenso. Pues bien, según las predicciones de la inteligencia artificial de Opta los tres ascendidos no lograrán la permanencia y bajarán a LaLiga Hypermotion.