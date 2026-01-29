El Superordenador de Opta dicta sentencia: las opciones del Barça de ganar la Champions League

Después de mucho sufrimiento y un gran número de combinaciones en otros partidos durante las últimas jornadas, el Barça se ha clasificado de manera directa al top-8 y, por lo tanto, accede directamente a los octavos de final de la UEFA Champions League sin deber pasar por la ronda de play-offs. Menos suerte han tenido el resto de conjuntos de LaLiga, con Villarreal y Athletic siendo eliminados en la primera fase y con Real Madrid y Atlético de Madrid obligados a disputar la ronda de repesca.

Tras conocerse la tabla final, los porcentajes de Opta para avanzar a las siguientes rondas e incluso para ganar la competición han variado mucho, con el FC Barcelona colándose en la lista de grandes candidatos pero si escalar al top-3.

Los jugadores del Barça celebran el cuarto gol ante el Copenhague / Dani Barbeito

El Barça, el cuarto equipo con más opciones

El gran favorito a alzar la 'orejona' es el Arsenal de Mikel Arteta, que cerró una fase de liga perfecta con 24 puntos de 24 posibles. Gracias a esto, según el superordenador de Opta los 'gunners' cuentan con un 28,3% de posibilidades de proclamarse campeones. En segundo lugar aparece el Bayern de Múnich, segundo en la liguilla y con un 15,9% de opciones de título. Completa el podio el Manchester City de Pep Guardiola, con exactamente un 10% de probabilidades. Eso sí, el FC Barcelona se consolida como uno de los grandes favoritos, ya que aparece en cuarta posición con un 8,8% de probabilidades de ganar la sexta Copa de Europa de la historia del club. Además, el superordenador otorga a los azulgranas un 60,8% de posibilidades de llegar a cuartos, un 39,1% de alcanzar las semifinales y un 18,4% de jugar la gran final en Budapest.

Menos opciones para Real Madrid y Atlético

Tras caerse del top-8 en el último encuentro al perder contra el Benfica de José Mourinho, el Real Madrid deberá jugar la ronda de play-offs, aunque no debería tener muchos problemas para llegar a octavos, ya que el superordenador de Opta le da un 73,4% de alcanzar esa ronda. Para llegar a cuartos tienen un 38,1%, mientras que la cifra baja a 14,7% de cara a llegar a semis, a 7,2 para llegar a la final y hasta el escaso 3,2% de levantar la decimosexta.

Por su parte, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone cuenta con todavía peores porcentajes: 71,1% para llegar a octavos de final, 34,8 para llegar a cuartos, 14,3 de llegar a semifinales, 5,2 de alcanzar la cuarta final de su historia y solo un 2,1% de alzar el trofeo por primera vez.