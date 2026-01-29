Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Superordenador de Opta dicta sentencia: las opciones del Barça de ganar la Champions League

Tras terminar la fase de liga en el top-8, la máquina de predicción otorga al Barça un porcentaje importante de opciones para alzar el título pero no estará entre los grandes aspirantes

El once del Barça ante el Copenhague

El once del Barça ante el Copenhague / Dani Barbeito

Marc Gómez

Marc Gómez

Después de mucho sufrimiento y un gran número de combinaciones en otros partidos durante las últimas jornadas, el Barça se ha clasificado de manera directa al top-8 y, por lo tanto, accede directamente a los octavos de final de la UEFA Champions League sin deber pasar por la ronda de play-offs. Menos suerte han tenido el resto de conjuntos de LaLiga, con Villarreal y Athletic siendo eliminados en la primera fase y con Real Madrid y Atlético de Madrid obligados a disputar la ronda de repesca.

Tras conocerse la tabla final, los porcentajes de Opta para avanzar a las siguientes rondas e incluso para ganar la competición han variado mucho, con el FC Barcelona colándose en la lista de grandes candidatos pero si escalar al top-3.

Los jugadores del Barça celebran el cuarto gol ante el Copenhague

Los jugadores del Barça celebran el cuarto gol ante el Copenhague / Dani Barbeito

El Barça, el cuarto equipo con más opciones

El gran favorito a alzar la 'orejona' es el Arsenal de Mikel Arteta, que cerró una fase de liga perfecta con 24 puntos de 24 posibles. Gracias a esto, según el superordenador de Opta los 'gunners' cuentan con un 28,3% de posibilidades de proclamarse campeones. En segundo lugar aparece el Bayern de Múnich, segundo en la liguilla y con un 15,9% de opciones de título. Completa el podio el Manchester City de Pep Guardiola, con exactamente un 10% de probabilidades. Eso sí, el FC Barcelona se consolida como uno de los grandes favoritos, ya que aparece en cuarta posición con un 8,8% de probabilidades de ganar la sexta Copa de Europa de la historia del club. Además, el superordenador otorga a los azulgranas un 60,8% de posibilidades de llegar a cuartos, un 39,1% de alcanzar las semifinales y un 18,4% de jugar la gran final en Budapest.

Menos opciones para Real Madrid y Atlético

Tras caerse del top-8 en el último encuentro al perder contra el Benfica de José Mourinho, el Real Madrid deberá jugar la ronda de play-offs, aunque no debería tener muchos problemas para llegar a octavos, ya que el superordenador de Opta le da un 73,4% de alcanzar esa ronda. Para llegar a cuartos tienen un 38,1%, mientras que la cifra baja a 14,7% de cara a llegar a semis, a 7,2 para llegar a la final y hasta el escaso 3,2% de levantar la decimosexta.

Por su parte, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone cuenta con todavía peores porcentajes: 71,1% para llegar a octavos de final, 34,8 para llegar a cuartos, 14,3 de llegar a semifinales, 5,2 de alcanzar la cuarta final de su historia y solo un 2,1% de alzar el trofeo por primera vez.

