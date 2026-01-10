La superfinal de los millones: 200 'kilos' de diferencia entre Barça y Madrid

La delicada situación económica en la que encontraba el FC Barcelona por la mala gestión de la junta directiva presidida por Josep Maria Bartomeu y agravada por los estragos de la pandemia del Covid-19 dejó al club en la UCI. Tras una larga y exhausta travesía por el desierto, el club empezó a recoger los primeros frutos, primero con Xavi Hernández en el banquillo y, ahora, con Hansi Flick en el cargo.

Todo movimiento ejecutado por la dirección deportiva era observado y analizado bajo lupa. En época de austeridad, cada céntimo contaba. Por ello, todos los fichajes y ventas cobraban una mayor relevancia, tanto en el plano financiero como en el deportivo. Creer en La Masia fue esencial, así como apostar por talento joven y emergente que no se encontraba en las categorías inferiores del club.

Con el paso de las temporadas, el Barça ha logrado construir una base sólida y columna vertebral formada por jugadores que creen en el proyecto y sienten los colores del escudo. Una mezcla entre la ilusión de la juventud y la experiencia consolidada de los más veteranos. Por ello, el incremento del nivel individual ha ido totalmente de la mano de la mejoría colectiva del equipo.

La Masia al poder

Es así como llegamos a la fotografía actual del vestuario blaugrana. Una plantilla conformada por 24 futbolistas (a la espera de oficializar la cesión de Cancelo hasta final de temporada), cuyo coste total de compra ha sido de 409,1 millones de euros. El traspaso más elevado fue el de Frenkie de Jong (86M€), seguido de Raphinha (58M€), Dani Olmo y Ferran Torres (55M€), Koundé (50M€) y Lewandowski (45M€).

Los futbolistas formados en La Masia celebran la Supercopa del 2025 / FCB

Hay hasta 12 futbolistas que han llegado al primer equipo del Barça sin coste de fichaje: ocho de ellos formados en La Masia (Cubarsí, Balde, Casadó, Bernal, Gavi, Fermín, Dro y Lamine Yamal), dos agentes libres (Christensen y Eric Garcia), un cedido (Rashford) y la recuperación de un futbolista retirado (Szczesny). El resto pueden ser considerados como traspasos económicos: Joan Garcia (25M€), Pedri (23M€), Ter Stegen (12M€), Araujo (4,7M€), Bardghji (2,5M€) o Gerard Martín (0,1M€)

El valor de mercado de la plantilla actual del FC Barcelona, según cifras de ‘Transfermarkt’, es de 1.116,9 millones de euros: casi el triple del coste de adquisición; lo que nos da una diferencia de 700,7 millones de euros entre el precio original y el valor actual.

Los valores de Lamine Yamal (200M€), Pedri (140M€), Cubarsí (80M€), Fermín (70M€), Balde (60M€) o Gavi (40M€) llegando a coste cero o con un traspaso muy bajo ayudan a colaborar en estas cifras.

A golpe de talonario

Por el contrario, en el Real Madrid se vive un caso algo complicado. Contabilizamos los mismos futbolistas en su plantilla (24), pero el coste total de compra es superior: 619 millones de euros. Traspasos como los de Bellingham (127M€), Tchouaméni (80M€), Huijsen (62,5M€), Militao y Carreras (50M€) o Mendy (48M€) hacen que suba el pan.

Militao, Tchouameni, Bellingham y Arda Güler junto a De Jong / Valentí Enrich

Claro, en el vestuario blanco tan solo conviven cinco futbolistas por los cuales no se pagó un traspaso: los dos canteranos (Asencio y Gonzalo) y tres agentes libres (Rüdiger, Alaba y Mbappé). Aunque eso de que no se pagó traspaso, en el caso del francés es entre muchísimas comillas por la prima de fichaje que abonó el club blanco al delantero.

Del mismo modo, el valor de la plantilla merengue también es superior al de la culer (1.352M€). No obstante, la diferencia entre el coste de plantilla y el valor es mayor en el caso de los catalanes: 700,7 millones de euros positivos, respecto a los 630 ‘kilos’ del Real Madrid.

Los dos onces, cara a cara

La mayor diferencia la encontramos en la comparación de los posibles onces titulares de cara a la final de la Supercopa. Hagamos un ejercicio de predicción y supongamos que Hansi Flick mantiene el mismo once de la semifinal, pero dando entrada a Lamine Yamal por Bardghji: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

La alineación del Barça en la semifinal de la Supercopa contra el Athletic Club / RFEF

Con hasta cinco futbolistas a coste cero, el Barça ha pagado 297 millones de euros por la adquisición de estos once jugadores. Una cifra que, incluso, podría disminuir si como en los últimos encuentros entrase Gerard Martín en el eje de la zaga y adelantando a Eric Garcia al mediocentro en el lugar de De Jong (el futbolista por el cual el Barça pagó más caro un fichaje).

En el Real Madrid, tres cuartos de lo mismo, aunque con la duda de Rüdiger o Asencio y Gonzalo o Mbappé; pero la cifra no se vería alterada en ninguno de estos casos porque todos ellos llegaron al primer equipo blanco a coste cero. El once formado, por lo tanto, por: Courtois; Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinicius le ha costado a Florentino la friolera de 480,5 millones de euros.

Ya no es el equipo del barrio

Por otra parte, si nos fijásemos en el Atlético de Madrid, que cayó en la semifinal a manos del equipo que dirige Xabi Alonso, podemos afirmar ya con rotundidad que el lema del ‘equipo del pueblo’ bajo el que se les conocía, ya ha quedado totalmente caducado.

YEDA (ARABIA SAUDÍ), 08/01/2026.- El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham (d) disputa un balón con el centrocampista del Atlético de Madrid Marcos Llorente (i) durante la semifinal de la Supercopa de España entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, este jueves en el Estadio Rey Abdullah, en Yeda. EFE/Kai Forsterling / Kai Forsterling / EFE

A pesar de tener dos jugadores menos en la plantilla que el Barça, el coste total del equipo colchonero es de 457,5 millones de euros: casi 50 ‘kilos’ más que el de los blaugranas. Tan solo hay tres futbolistas de los 22 integrantes del vestuario que llegaron a coste cero, tres canteranos: Barrios, Koke y Giuliano Simeone.

Si analizamos el once titular de la semifinal de la Supercopa (Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Gallagher, Koke, Baena; Sorloth y Julián Álvarez) nos daremos cuenta de que tiene un coste total de 296 millones de euros, tan solo un ‘kilo’ menos que la teórica alineación del Barça.