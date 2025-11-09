Súperdomingo de Liga con examen al Barça

Hansi Flick no pierde tiempo ni energía en estar pendiente de lo que haga el Real Madrid, líder de la Liga. Prefiere centrarse en lo que está en sus manos y ello pasa por mantener el foco de atención en su equipo. Es consciente de que revalidar el título pasa por recuperar el fútbol mostrado la pasada temporada, ser mucho más consistentes y, sobre todo, regulares. La sensación es que el Barça no anda fino y que ha perdido muchas de las virtudes que le hacían reconocible, que en este tramo de la temporada sobrevive mucho más de lo que disfruta.

Escenario conocido

El técnico reconocía antes de viajar a Vigo que el grupo está acusando las bajas de futbolistas muy importantes y que el equipo necesita la mejor versión de todos sus jugadores para ser tan competitivo como lo fue en su primer año. Sin embargo, también entiende que todos deben dar algo más para que partidos como el vivido ante el Brujas no se repitan. La primera oportunidad para sacarse el mal sabor de boca que dejó el empate en la Champions la tendrán ante el Celta, un rival siempre incómodo y que atraviesa por una buena racha de juego y resultados.

Queda muchísima Liga por delante, pero la distancia respecto al Real Madrid es ya importante y el Barça no puede permitirse dejarse más puntos si quiere optar al título por segundo año consecutivo. El domingo se presenta, como ya pasó el pasado fin de semana, con una jornada en la que podría repetirse la situación de la anterior, cuando los blancos ganaron el sábado al Valencia y los de Flick empezaron su partido un día después ante el Elche a ocho puntos de distancia. Este es el peor escenario posible porque la presión es máxima y obliga a sumar los tres puntos para no empezar a descolgarse de forma peligrosa.

Fermín celebra con Lamine en Brujas / Dani Barbeito

Un escenario muy distinto sería que los de Xabi Alonso tropezaran ante el Rayo Vallecano, lo que permitiría recortar diferencias con el líder. En cualquier caso, el Barça no puede seguir dejándose puntos lejos de casa.

Cuenta pendiente

Y es que los números de los blaugrana esta temporada como visitante están lejos de los que debería mostrar un equipo que quiere ser campeón, en este caso, volver a serlo. La última victoria lejos de Montjuïc fue el 25 de septiembre, en el campo del Oviedo. Desde entonces, dos salidas, al Sánchez Pizjuán y al Santiago Bernabéu que acabaron con derrota de los de Flick. Sumadas al empate en el campo del Rayo Vallecano suponen que el Barça se ha dejado puntos en tres de los seis partidos jugados a domicilio. Un pobre bagaje que ayuda a entender la situación en la tabla. En cambio, las cinco jornadas disputadas como locales se han saldado con cinco victorias. De hecho, solo el PSG ha sido capaz de sumar en Montjuïc esta temporada.

De un año al otro

En el fondo, poco importa lo que haga el Real Madrid porque al Barça solo le servirá ganar, ya sea para engancharse de nuevo o evitar que la distancia empiece a ser insalvable. También, y no es menor, para mantener la ventaja con el Atlético, que ganó al Levante, y para recuperar la segunda plaza tras la victoria del Villarreal ante el Espanyol.

Flick en el entrenamiento matutino junto a Eric García con máscara / EFE

Y es que, echando la vista un año atrás, los blaugrana salen perdiendo en todas las comparaciones. Cuando se habían disputado once jornadas, el equipo había sumado 30 puntos, cinco más que esta temporada, y eran líderes con seis puntos de distancia respecto al Real Madrid. Es cierto que la cosa se torció en noviembre y diciembre, pero las urgencias entonces las tenían los blancos, que se encontraban en la misma situación que ahora atraviesan los de Flick, sin margen de error y con demasiadas dudas sobre el juego que exhibe el equipo. La realidad es que, como decíamos, el domingo, que dará paso a un nuevo parón de selecciones, supone un reto mayúsculo para el Barça porque el mayor premio que puede obtener de la jornada pasa por mantener la segunda posición. Sobrevivir, a día de hoy, es una victoria.