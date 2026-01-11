¿Cuántas Supercopas de España ha ganado el Barcelona? Así queda el palmarés tras su victoria contra el Real Madrid

El FC Barcelona se ha apuntado una nueva victoria en su eterna rivalidad contra el Real Madrid, esta vez en la Supercopa de España 2026. El conjunto azulgrana, máximo dominador histórico de la competición, amplía su ventaja respecto al conjunto blanco en el palmarés de la competición.

Tal como sucedió en semifinales, Raphinha volvió a ser el actor destacado de la victoria azulgrana. Autor del gol que abrió la lata y del que cerró el marcador, el brasileño se convirtió en el verdugo de un Real Madrid que llegó a igualar el partido hasta en dos ocasiones y apretó hasta el final, pero terminó muriendo en la orilla

Con la victoria de este domingo, el conjunto azulgrana revalida el título conseguido en la edición anterior, en la que vencieron en la final al Real Madrid de forma mucho más contundente (2-5).

Los jugadores del Barça celebran el gol de Lewandowski contra el Real Madrid en la final de la Supercopa de España / EFE

¿Cómo queda el palmarés de la Supercopa de España tras la victoria del Barcelona?

FC Barcelona: 16 (1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023, 2024, 2025) Real Madrid: 13 (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024) Deportivo: 3 (1995, 2000 y 2002) Athletic: 3 (1984, 2015 y 2021) Atlético Madrid: 2 (1985 y 2014) Valencia: 1 (1999) Mallorca: 1 (1998) Real Sociedad: 1 (1982) Zaragoza: 1 (2004) Sevilla: 1 (2007)

La disputa de la Supercopa de España se remonta al 1982, aunque ha cambiado sensiblemente respecto a su primera edición. La competición enfrentaba inicialmente al campeón de Liga contra el campeón de Copa a doble partido con la única excepción del Sevilla-Barça disputado en Tánger, pero con su traslado a Arabia Saudí la competición cambió su formato radicalmente, pasando a ser una final a cuatro a partido único entre los dos primeros clasificados de Liga y los finalistas de Copa.