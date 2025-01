Una Supercopa para silenciar el ruido

En Arabia y en el Barça hay ruido. Mucho ruido. Y es que el club azulgrana en los últimos años no se entiende sin esa atmósfera con zumbido constante a su alrededor, esta vez, provocado por la cautelar concedida por el CSD para inscribir, finalmente, a Dani Olmo y Pau Víctor. Tras dos semanas de incertidumbre sobre sus cabezas, ambos estarán disponibles para volver a vestirse de corto en el clásico de Arabia.

Una buena noticia que, no obstante, ha provocado un terremoto en forma de comunicados por parte de clubs de Primera, instituciones e incluso partidos políticos contra el club. El barullo que acompaña siempre al Barça mosquea especialmente a Hansi Flick, al que no se vio para nada cómodo en la previa del que puede ser el primer título para los culés de la temporada. Y solo le faltaba la situación de Araujo, que pidió audiencia junto a los capitanes con él durante la mañana, con el club asegurando que se trata de una reunión logística mientras el futuro del uruguayo está en al aire. Casualidad.

La semana ha sido larga y muy dura en Yeda. Laporta, en un acto de la RFEF sin un Florentino Pérez ausente, lo describió con un contundente “no tendríamos que haber llegado hasta aquí”, refiriéndose al caso de las inscripciones. Por eso, el técnico alemán quiere centrarse en lo deportivo, y no es para menos. Hoy se juega una final, aunque a veces no lo parezca.

Flick mira al balón

“Ganar la Supercopa nos puede dar más confianza para el resto de la temporada”. Flick sabe que la Supercopa de España puede ser un título menor, pero no deja de ser un clásico contra el Madrid en una final que, de ganarla, puede convertirse en un estímulo que marque el rumbo de la temporada.

Para lograrlo, el alemán tiene claro que los suyos deben dar un poco más que ante el Athletic. Aunque el equipo azulgrana volvió a tener tramos de fútbol brillante, las desconexiones permitieron a los leones agarrarse al partido, algo que no se pueden permitir ante un Real Madrid que es “uno de los mejores equipos en transición” del mundo. Sin embargo, la pegada blanca no cambiará el planteamiento de un Barça cuyo estilo, sea quien sea el rival, es innegociable para Flick.

Si no hay dudas sobre el juego, donde no encontramos pistas es sobre la decisión del alemán respecto a la portería. Iñaki Peña, castigado en semifinales por un retraso en la sesión de activación, podría volver a dejar su sitio a un Szczesny que en dos partidos con la camiseta culé no sabe qué es recibir un gol. Flick no soltó prenda, si bien hermetismo con la portería no fue total sobre quién acompañará a Casadó y Pedri en el centro del campo, con un Gavi que de momento parte con más papeletas que Olmo para entrar en el once.

El Madrid, con todos para la final

Enfrente, el conjunto de Flick tendrá seguro a Vinícius, que aunque no lo diga nadie en Madrid, él sí que podrá jugar la Supercopa gracias a la benevolencia del Comité de Competición, que miró hacia otro lado cuando podría haber sancionado al brasileño de 4 a 12 partidos por agresión y dejarlo en España mientras el título se disputaba en Arabia.

El ‘7’ blanco, nunca satisfecho con sus shows, volvió a liarla con un espectáculo dantesco con Pablo Maffeo durante todo el partido de semis, que acabó calentando los ánimos de los equipos hasta tal punto que provocó una tangana, iniciada por Bellingham, que siguió hasta en vestuarios. Vini será el gran peligro de los de Ancelotti junto a Mbappé para la defensa avanzada de los de Flick.

También estará disponible el inglés, desatascador y jugador más en forma de los blancos, después de acabar el partido contra el Mallorca con una sobrecarga. Unas molestias que no serán un impedimento para que Jude esté sobre el verde del King Abdullah Sports City Stadium, que en solo unas horas decidirá al primer campeón de 2025. Que ruede ya el balón.