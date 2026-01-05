Una Supercopa para Lewandowski

El FC Barcelona viajará a Arabia Saudí con los deberes hechos y la moral por las nubes, después de haber derrotado al Espanyol en el derbi por 0-2, gracias a la extraordinaria exhibición de Joan Garcia y los goles de Fermín López y Robert Lewandowski. En las siguientes líneas nos centraremos en el delantero polaco, que volverá a participar en una de sus competiciones fetiche desde que aterrizó en el club blaugrana en verano de 2022.

‘Lewy’ está viviendo una temporada algo complicada, la que podría ser su última vistiendo la elástica blaugrana, dado que finaliza contrato el 30 de junio y no está nada claro que el club apueste por una renovación contractual, cuando estará a pocos meses de cumplir 38 años. Acumula un par de lesiones musculares y en lo que llevamos de curso ha participado en 19 partidos: diez de ellos como titular y los otros nueve, arrancando desde el banquillo.

Juego de roles

Las tornas se han cambiado este año entre el delantero titular y el revulsivo del Barça. Si bien el curso pasado el polaco era la primera opción de Hansi Flick para liderar el ataque del equipo y el de Foios le daba oxígeno entrando desde el banquillo, ahora es al revés: Ferran suma 16 titularidades (en las que ha visto puerta doce de sus 13 tantos) y ‘Lewy’, 10 (con cinco de sus nueve tantos).

Eso sí, antes de sumar una diana en el derbi, encadenaba ocho partidos sin engrosar su casillero particular, aunque en tres de ellos no llegó ni a vestirse de corto. Por ello, ahora más que nunca, Lewandowski necesita seguir reencontrándose con el gol más allá de LaLiga. No hay que olvidar que todavía no se ha estrenado de cara a puerta en la Champions y tampoco en la Copa, donde no suma ni un minuto.

Cambio de chip

Ni mucho menos hay que desmerecer el rendimiento de Lewandowski, puesto que sigue siendo el segundo máximo goleador del equipo (con las mismas dianas que Lamine Yamal), pero ya no es el delantero indiscutible del curso pasado. En los últimos cuatro encuentros ha estado ausente en dos de ellos (Osasuna y Guadalajara) y suplente en los otros dos (Villarreal y Espanyol). Sin embargo, ahora toca hacer un cambio de chip y el vestuario blaugrana ya se activa en ‘modo Supercopa’, un torneo que se le da especialmente bien el delantero polaco.

De los futbolistas participantes en la competición de esta nueva edición. es el máximo goleador: suma cinco goles, dos asistencias y dos títulos en sus seis partidos. Tan solo se fue de vacío en las semifinales contra el Athletic Club de hace un año. Además, ha ‘mojado’ en las tres finales, todas ellas contra el Real Madrid: tres tantos y dos pases de gol. Es el momento de ‘Lewy’ y el miércoles arrancará una nueva edición de la Supercopa para él.

A tiro de cuatro históricos

Decíamos que Lewandowski es el máximo anotador de los jugadores participantes en la Supercopa, pero no de los futbolistas en activo, dado que Leo Messi y Karim Benzema siguen dando patadas a un balón en el Inter Miami y el Al-Ittihad, respectivamente. Con cinco goles, es el sexto máximo goleador histórico de esta competición (empatado con Frédéric Kanouté). Ahora bien, si durante esta semana el polaco tiene un buen rendimiento en territorio saudí, podría acabar colocándose como segundo máximo anotador histórico del torneo.

Por delante están Hristo Stoichkov y Txiki Begiristain, con seis goles, además de Benzema y Raúl González, con siete. Lejos, muy lejos está el mejor deportista que decidió dedicarse al fútbol: Leo Messi, con 14 dianas en la Supercopa, duplicando los registros de sus inmediatos perseguidores. Cifras inalcanzables, por el momento.