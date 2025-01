La Supercopa como bálsamo para un Barça enrarecido

En medio del ruido administrativo y el runrún institucional, el Barça se aferra a la pelota como bálsamo para volver a creer. Pendiente de la respuesta del Consejo Superior de Deportes a la petición de la medida cautelarísima para que Dani Olmo y Pau Víctor pueden ser inscritos, se mide hoy al Athletic en las semifinales de la Supercopa ante el Athletic.

Una victoria le acercaría a un título que sería un alivio para un club que vive instalado en la confusión desde hace semanas. Con la figura de Laporta en el punto de mira, con amago de moción de censura incluido, y la oposición en pleno pidiendo su dimisión. Una situación incómoda que Flick gestiona con su pragmatismo habitual. “Tenemos que aceptar las circunstancias que hay, pero eso nos da la oportunidad de apelar a la unidad y demostrar que somos un equipo”. A pesar de los esfuerzos del alemán por blindar a la plantilla de las distracciones, los jugadores no son ajenos a unas circunstancias que les afectan directamente: dos compañeros no pueden jugar por un problema administrativo.

Laporta y Raphinha, protagonistas

La última sesión en el campo de entrenamiento King Abdullah City Sports de Yeda dejó una imagen significativa. Laporta se acercó a varios jugadores, entre ellos a Raphinha, que minutos antes, en un ataque de sinceridad, reconoció que entendería que los jugadores se lo piensen dos veces a la hora de fichar por el Barça viendo lo que ha ocurrido con Olmo y Pau Víctor.

El presidente azulgrana vive horas tensas, consciente de que el desenlace de las inscripciones de los jugadores, así como el la actuación del equipo en la Supercopa, marcarán el estado de ánimo del barcelonismo en las próximas semanas.

Flick ha preparado este primer encuentro ante el Athletic pensando que no va a poder contar con Olmo y Pau Víctor. La buena noticia, la confirmó el alemán, es que Lamine sí está para jugar y la duda es si lo hará como titular o como revulsivo desde el banquillo. La baja de Olmo abre un abanico de posibilidades para el once, aunque Gavi cuenta con muchas opciones de ser el elegido. Fermín es otra de las alternativas. Si Lamine empieza en el banquillo, ambos podrían entrar en un once que sería como el que cayó ante el Atlético, a pesar de haber jugado uno de los mejores partidos de la temporada.

Otra de las claves del encuentro será el papel de Nico Williams. El extremo arrastra molestias en el tobillo, no participó en la última sesión del Athletic, y su participación es dudosa. Sin él, el conjunto de Valverde perdería a su jugador más diferencial. Un extremo capaz de causar estragos por su desborde y que, además, acostumbra a crecerse en este tipo de partidos.

El encuentro y la competición se celebrarán en Yeda por primera vez desde el año 2020, año en el que la RFEF cerró el acuerdo para llevar el trofeo a Arabia Saudí.

A partir de las 20.00 (hora española) el Barça buscará una victoria para plantarse en la final de la Supercopa. Lo necesita el club azulgrana, que conoce el poder curativo de los buenos resultados.