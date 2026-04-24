El súper reto del Barça de Flick (y sin Lamine): una Liga histórica de 100 puntos

Ganar una Liga siempre es especial, pero hay unas que se recuerdan más que otras con el paso del tiempo. Cómo olvidar las Ligas de Tenerife, por ejemplo, aquella imagen desesperada del meta madridista Paco Buyo, para más inri con una gorra que ahora no pasaría los estándares estéticos para protegerse del sol, mientras que, a 2.500 kilómetros de distancia, el Camp Nou se ponía las manos a la cabeza entre la incredulidad y la rienda suelta a la euforia. O la del penalti fallado por Djukic, o atajado por el valencianista González, que hizo cambiar el rumbo del trofeo de La Coruña a Barcelona en el momento menos pensado. Perduran más en la memoria colectiva las conquistas in-extremis, y si son con 'tragedia' madridista, mejor. Pero las realmente meritorias son las que se consiguen con autoridad y batiendo récords.

Se cumplen 25 años del penalti fallado de Djukic que dio la liga al Barça / .

Solo dos veces en la historia se han alcanzado los 100 puntos en el campeonato de la regularidad. Una el Barça, y otra el Real Madrid. De manera consecutiva, primero los blancos con José Mourinho (temporada 2011/2012) y después, los azulgranas a las órdenes del malogrado Tito Vilanova (2012/2013). Un dato que explica la enorme dificultad de alcanzar esta cifra mágica que asegura un pasaporte para la historia. Sin ir más lejos, Hansi Flick sumó 88 puntos en su primera temporada en el conjunto azulgrana y eso que fue una muy buena Liga. Con todavía 6 jornadas por delante, el alemán está a solo 6 puntos de igualar su marca.

Se quedó lejos con el Bayern

Con el Bayern de Múnich, pese a dirigir a un equipo arrollador, Hansi Flick también quedó lejos de estas marcas. Hay que tener en cuenta que la Bundesliga cuenta con 18 equipos y no los 20 de LaLiga, lo que supone jugar 4 jornadas menos (34 por 38). La temporada 2020/2021, su primera al completo como entrenador principal de los bávaros, registró 78 puntos, y la segunda, que concluyó tras anunciar que no iba a seguir, sumó 77.

Hansi Flick tiene dos Bundesligas / EFE

La posibilidad de alcanzar los 100 puntos pasa, sí o sí, por ganar todos los partidos que le quedan a los azulgranas por disputar. Un reto complicado, primero porque una vez se consigue ser campeón de forma matemática, se suele bajar el pistón. Y aún más, seguramente, en año de Mundial.

Pero sobre todo, lo que más puede influir es la ausencia de su gran referente. Lamine Yamal se pierde lo que resta de temporada por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda en el lanzamiento del penalti que dio la victoria a los azulgranas contra el Celta. Complica esta situación todavía más este súper reto, pero no es imposible y un gran aliciente por el que luchar, una vez LaLiga ha quedado como la única competición en juego para los barcelonistas.

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 1 - 0 RC Celta de la jornada 33 de LaLiga EA Sports / LALIGA

Calendario para la gesta

El cuadro de Hansi Flick tiene que visitar este sábado (16.15 horas) a un Getafe que se ha colado en puestos europeos y será un rival, el de José Bordalás, muy duro de roer. Como siempre. Y antes del clásico del Spotify Camp Nou del 10 de mayo (21.00 horas), tocará otro desplazamiento complicado, el de El Sadar frente a un Osasuna instalado en la zona media de la tabla.

Tras recibir al Real Madrid y quién sabe si 'campeonar' al Barça le quedarán tres partidos por jugar: Alavés en Mendizorroza, Betis en el Spotify Camp Nou y Valencia en Mestalla. Seis partidos, por qué no, para una Liga histórica.