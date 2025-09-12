Súper Lamine Yamal: hacia el futbolista total

Lamine Yamal es una estrella del fútbol. Y también un adolescente que quiere, como a todos los chavales de su edad, pasárselo bien y vivir la vida con desenfado y sin dramas. En este contexto, muchos podrían pensar que el de Rocafonda no es un futbolista implicado y que mira más por sus intereses que por los del colectivo. Nada más lejos de la realidad. El Lamine que ha arrancado esta temporada es un jugador que interviene más, que se ofrece más, y sí, lo atestiguan los números, que participa más de las acciones defensivas. Tanto en el Barça como en la selección española. Un Súper Lamine Yamal, en definitiva, más maduro en su juego pese a contar apenas con la mayoría de edad, y más consciente de su rol a las puertas del Balón de Oro.

En el último partido de la selección española, la goleada de la Roja en Turquía, Lamine Yamal recuperó 6 balones (el tercero de todo el equipo en este ranking) y contribuyó en 4 acciones defensivas. Hubo una que incluso llamó la atención por la cantidad de metros que corrió, con disciplina y amor propio, para recobrar un balón que había perdido. Imagen que también recordó a alguna de la eliminatoria de la pasada Champions League del Barça contra el Inter de Milán. Ya son muchas las veces que es capaz de echarse al equipo a sus espaldas.

Números que no mienten

Si analizamos las estadísticas de la pasada Liga con el Barça con las de este arranque liguero, además en estadios nada fáciles como los del Mallorca, Levante y Rayo Vallecano, podemos observar cómo Lamine Yamal está más implicado que nunca y se ha convertido en un futbolista más completo. Tanto en ataque como en defensa.

En facetas ofensivas, Lamine Yamal dispara más este año (6,7 de media) que en la pasada Liga (4,1). Una diferencia que a simple vista puede no ser muy significativa, pero que si lo vamos sumando partido a partido adquiere una mayor dimensión.

Como en el caso de los regates, sin duda una de las mayores habilidades del crack de Rocafonda. Y que cada vez son más decisivos y para nada de cara a la galería. Ha pasado de completar 4,6 por partido la pasada campaña a 6 en la actualidad.

Si nos fijamos en su incidencia en el juego colectivo del equipo, también apreciamos un aumento significativo en acciones como los toques de balón (de 67,5 de promedio a los 77,3 actuales) o en los pases clave (de 1,9 a 2,3). Un Lamine más participativo, a quienes sus compañeros cada vez buscan más porque saben que es determinente.

Lamine Yamal, de un año a otro en números / Marc Creus

Otro ejemplo son los duelos que disputa y gana Lamine a su rival, que han pasado a ser de 10,7 por partido cuando la pasada campaña se quedaron en 7,5. Aumento sensible en un futbolista que cada vez más, va al contacto sin arriesgarse.

La ascendencia en el juego ofensivo y de creación se podía intuir a medida que fuera sintiéndose más protagonista. Pero lo más meritorio y revelador es la mejora de Lamine Yamal en los conceptos defensivos.

Así, ha crecido en conceptos como el de las entradas defensivas por partido (hasta 2,3 cuando antes eran 1,2) o detalles tan significativos como el de las faltas cometidas (de 0,9 a 1,3). Lejos de ser un factor negativo, habla ir a por todas en beneficio del grupo.

Las advertencias de Flick y la comparación del seleccionador

Tanto Hansi Flick en el Barça como Luis de la Fuente en la selección están convirtiendo con sus consejos y tácticas a Lamine Yamal un futbolista mucho más completo y comprometido. El técnico alemán ha comentado más de una vez en rueda de prensa que el de Rocafonda "es un auténtico genio, pero debe serlo siempre". Sin duda, Hansi le está apretando para hacer de su estrella un futbolista total. Y con todavía mucho margen de mejora.

El seleccionador español, por su parte, defiende a capa y espado el trabajo de su discípulo, al que llegó a comparar con el reciente ganador del US Open de tenis, Carlos Alcaraz, con una sentencia lapidaria: "No ganan los partidos porque vayan a Ibiza. Pongamos en valor lo que hacen".

O marca, o asiste... o las dos cosas a la vez

Lamine Yamal ha arrancado la temporada como un tiro, como lo certifica que en los 5 partidos oficiales de esta temporada (3 con el Barça de Liga y 2 con España de clasificación para el Mundial), en todos ellos ha firmado, como mínimo, una acción con valor gol. Es decir, o ha marcado, o ha asistido, o las dos cosas a la vez.

Perform

Así, el de Rocafonda se estrenó en la primera jornada de Liga, en Son Moix, con gol para cerrar la goleada (0-3) y asistencia a su compañero Raphinha para abrirla. En el Ciutat de València, Lamine dio el pase decisivo a Pedri para iniciar el camino de la remontada y el gol de la victoria llegó tras enviar en propia a la red Unai Elgezabal. No le cuenta como asistencia, pero su influencia en la jugada es evidente. En Vallecas, siguió la racha al marcar de penalti el único gol azulgrana.

Lamine se fue con la selección y volvió a ser clave. No logró marcar, pero sumó 3 asistencias en 2 partidos (2 a Mikel Merino y 1 a Ferran Torres). Además de un repertorio digno de todo un Balón de Oro.