Suma Barça se presenta "para recuperar los activos perdidos" y asear y ordenar el club

La plataforma Suma Barça, un movimiento de socios del FC Barcelona que quiere convertirse en un foro de participación para los afiliados y seguidores de la entidad blaugrana, ha hecho su presentación oficial este jueves.

Ricard Font ha ejercido como portavoz de esta nueva plataforma crítica con la gestión realizada por el presidente Joan Laporta desde que inició su segundo mandato al frente del club. "Tenemos que recuperar un Barça aseado, ordenado. Suma Barça es un llamamiento al socio, a los simpatizantes que queremos al Barça. Es un llamamiento constructivo", reflexionó. También dejó claro que "no somos una precandidatura", sino "un espacio de juego con la idea de unir y hacer propuesta para mejorar el club". Font personificó al asegurar que "no tengo ninguna intención de presentarme" a la carrera por la presidencia del Barça.

Entre los asistentes y principales impulsores del movimiento se encuentran Beto Agustí, expresidente de la ACB y del RCT Barcelona, Gerard Figueres, ex secretari General de l'Esport de la Generalitat y el político y exdiputado y senador, Josep Maldonado, o Joaquim Forn, ex conseller de Interior.

También, el ex candidato a la presidencia del club y segundo en las últimas elecciones, Víctor Font, así como el ex directivo y ex candidato Toni Freixa, así como el ex directivo y antiguo precandidato Xavi Vilajoana, entre un buen número de empresarios y representantes de la sociedad civil catalana.

"El mejor jugador de la historia (Messi) es del Barça", continuó Ricard Font. "El mejor entrenador del momento (Josep Guardiola) es del Barça; seguramente el mejor directivo del momento, Ferran Soriano, es del Barça. Seguramente uno de los mejores managers del momento, Txiki Beguiristain, es del Barça. Seguramente, el mejor jugador europeo del momento, Lamine, es del Barça. Excepto el último, el resto de activos están lejos (del club) ahora mismo. Los tenemos que recuperar. Vivimos al límite, en la angustia", aseguró Ricard Font quien consideró que el punto de inflexión para iniciar la deriva del club fue "la marcha de Neymar al PSG".

Para Font y el resto de integrantes de Suma Barça, Neymar debía ser el sucesor de Leo Messi en el plano deportivo tras un periodo de transición, y su marcha simboliza la falta de estrategia deportiva y de adaptación del Barça a los cambios del mundo del fútbol, tanto en cuanto a gestión como de modelo de negocio, y que han llevado a la situación de decadencia y crisis de la que intenta salir ahora la entidad azulgrana.

Es el segundo grupo opositor que se ha presentado esta semana después de 'Som un clam'.