FC BARCELONA

'Suma Barça' anuncia que está dispuesto a integrar una candidatura alternativa junto a 'Sí al Futur' y 'Seguiment FCB'

Su portavoz, Ricard Font resaltó que es el momento de "abandonar los ismos" y articular una propuesta electoral "abierta, plural y transversal" de cara a las próximas elecciones

Ricard Font durante una entrevista concedida a SPORT en julio de 2024

Juan Manuel Díaz

Los miembros de 'Suma Barça', la plataforma que lidera Ricard Font, ha anunciado este miércoles "por amplísima mayoría" formar parte de una nueva candidatura junto a 'Seguiment FCB', 'Sí al Futur', movimiento barcelonista liderado por Víctor Font, así como a otros espacios barcelonistas.

Los miembros de 'Suma Barça' apoyaron con un 91% de sus votos la integración de los diferentes movimientos con una participación del 60 % de sus afiliados con el objetivo de confluir en una candidatura alternativa a Joan Laporta.

'Suma Barça' explica las razones que le han llevado a dar este paso a través de Ricard Font, su portavoz y líder. Considera que las próximas elecciones a la presidencia del Barça "marcarán un momento fundacional del Club en el que será necesario afrontar todas las reformas pendientes". Por tanto, "esta candidatura debe ser una alternativa abierta, plural y transversal que deje atrás los ismos y apueste por volver a hacer un Barça grande, abierto, global, un club de los socios y de quienes sienten los colores. Desde aquí hacemos un llamamiento a que otros movimientos y personas se sumen al cambio, para recuperar el Barça del sentimiento, del corazón y de la ilusión".

Desde 'Suma Barça' presumen de que siempre han impulsado la búsqueda de una alternativa al actual gobierno del club, presidido por Joan Laporta, con una candidatura transversal y "con la suma de todos para impulsar el cambio y modernizar el Club", y por ello apela "a la unión y movilización de los socios".

Consideran que la participación en la construcción de esta alternativa se va a hacer "desde el rigor de un proyecto sólido y desde el sentimiento sincero de amor al Club que todos los socios llevan en el corazón".

