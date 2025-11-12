'Suma Barça' anuncia que está dispuesto a integrar una candidatura alternativa junto a 'Sí al Futur' y 'Seguiment FCB'

Los miembros de 'Suma Barça', la plataforma que lidera Ricard Font, ha anunciado este miércoles "por amplísima mayoría" formar parte de una nueva candidatura junto a 'Seguiment FCB', 'Sí al Futur', movimiento barcelonista liderado por Víctor Font, así como a otros espacios barcelonistas.

Los miembros de 'Suma Barça' apoyaron con un 91% de sus votos la integración de los diferentes movimientos con una participación del 60 % de sus afiliados con el objetivo de confluir en una candidatura alternativa a Joan Laporta.

'Suma Barça' explica las razones que le han llevado a dar este paso a través de Ricard Font, su portavoz y líder. Considera que las próximas elecciones a la presidencia del Barça "marcarán un momento fundacional del Club en el que será necesario afrontar todas las reformas pendientes". Por tanto, "esta candidatura debe ser una alternativa abierta, plural y transversal que deje atrás los ismos y apueste por volver a hacer un Barça grande, abierto, global, un club de los socios y de quienes sienten los colores. Desde aquí hacemos un llamamiento a que otros movimientos y personas se sumen al cambio, para recuperar el Barça del sentimiento, del corazón y de la ilusión".

Desde 'Suma Barça' presumen de que siempre han impulsado la búsqueda de una alternativa al actual gobierno del club, presidido por Joan Laporta, con una candidatura transversal y "con la suma de todos para impulsar el cambio y modernizar el Club", y por ello apela "a la unión y movilización de los socios".

Consideran que la participación en la construcción de esta alternativa se va a hacer "desde el rigor de un proyecto sólido y desde el sentimiento sincero de amor al Club que todos los socios llevan en el corazón".