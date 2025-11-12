FC BARCELONA
'Suma Barça' anuncia que está dispuesto a integrar una candidatura alternativa junto a 'Sí al Futur' y 'Seguiment FCB'
Su portavoz, Ricard Font resaltó que es el momento de "abandonar los ismos" y articular una propuesta electoral "abierta, plural y transversal" de cara a las próximas elecciones
Los miembros de 'Suma Barça', la plataforma que lidera Ricard Font, ha anunciado este miércoles "por amplísima mayoría" formar parte de una nueva candidatura junto a 'Seguiment FCB', 'Sí al Futur', movimiento barcelonista liderado por Víctor Font, así como a otros espacios barcelonistas.
Los miembros de 'Suma Barça' apoyaron con un 91% de sus votos la integración de los diferentes movimientos con una participación del 60 % de sus afiliados con el objetivo de confluir en una candidatura alternativa a Joan Laporta.
'Suma Barça' explica las razones que le han llevado a dar este paso a través de Ricard Font, su portavoz y líder. Considera que las próximas elecciones a la presidencia del Barça "marcarán un momento fundacional del Club en el que será necesario afrontar todas las reformas pendientes". Por tanto, "esta candidatura debe ser una alternativa abierta, plural y transversal que deje atrás los ismos y apueste por volver a hacer un Barça grande, abierto, global, un club de los socios y de quienes sienten los colores. Desde aquí hacemos un llamamiento a que otros movimientos y personas se sumen al cambio, para recuperar el Barça del sentimiento, del corazón y de la ilusión".
Desde 'Suma Barça' presumen de que siempre han impulsado la búsqueda de una alternativa al actual gobierno del club, presidido por Joan Laporta, con una candidatura transversal y "con la suma de todos para impulsar el cambio y modernizar el Club", y por ello apela "a la unión y movilización de los socios".
Consideran que la participación en la construcción de esta alternativa se va a hacer "desde el rigor de un proyecto sólido y desde el sentimiento sincero de amor al Club que todos los socios llevan en el corazón".
- Vuelta a empezar con Casadó
- Leo Messi, en exclusiva para SPORT: 'Me imaginaba jugando toda mi vida en Barcelona
- Lío RFEF - Barça: ¡Lamine, desconvocado!
- Julián Álvarez ya es una misión imposible: así lo blindará el Atlético de Madrid
- Álex Delmàs, analista especializado en Barça, rompe el debate: “Yo no lo renovaría; el club debe pensar en el futuro”
- Los planes de Xavi Pascual para hacer de nuevo ‘grande’ al Barça
- De la Fuente carga contra el Barça por el 'caso Lamine': 'No creo que sea muy normal
- La plantilla del Barça 'aprueba' el regreso de Leo Messi al Spotify Camp Nou