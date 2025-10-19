El suizo Urs Schnyder arbitrará el Barça-Olympiacos

El suizo Urs Schnyder arbitrará al Barcelona en la visita del Olympiacos al Lluís Cmpanys este martes. Schnyder, de 39 años e internacional desde el 2018, nunca ha pitado al Barcelona y solo en una ocasión al Olympiacos, en un encuentro de la Superliga griega de la temporada 2019-2020 contra el Atromitos en el que el conjunto de El Pireo se impuso por 0-1.

A su lado, de linieres, estarán Marco Zürcher y Benjamin Zürcher, mientras que Lukas Fähndrich ejercerá de cuarto árbitro y Fedayi San se encargará del videoarbitraje. De esta manera el único no suizo será el croata Ivan Bebek, ayudante del VAR.

En cuanto a su experiencia con clubes españoles, Snyder ha dirigido en dos ocasiones a equipos de LaLiga. La más reciente fue en la Champions de la pasada temporada, cuando el Girona cayó en Montilivi ante el Feyenoord (2-3). Anteriormente, había pitado al Betis en la Conference League 2023-24, en un empate (1-1) frente al Dinamo de Zagreb.

Las otras designaciones

El italiano Davide Massa será el encargado de dirigir el encuentro de la tercera jornada de la Liga de Campeones que enfrentará en Londres al Arsenal contra el Atlético de Madrid, mientras que el neerlandés Serdar Gözübüyük al Villarreal en casa ante el Manchester City.

Massa, de 44 años e internacional desde el 2014, ha dirigido dos veces al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, en un empate a cero en Brujas en la fase de grupos de la temporada 2018-19 y en un triunfo por 2-1 en la misma instancia el pasado curso en casa contra el Bayer Leverkusen. En el caso del Arsenal, ha coincidido con él en cuatro partidos, tres de ellos de la Liga Europa y el restante de la máxima competición europea, con un balance de tres victorias y una derrota.

En su caso, estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Filippo Meli y Stefano Alassio. El cuarto árbitro será Matteo Marcenaro y del VAR se encargará Daniele Chiffi, ambos también italianos. Completa el cuero arbitral el francés Jérôme Brisard en la labor de asistente del videoarbitraje.

Gözübüyük, de 39 años e internacional desde el 2012, ha arbitrado tres veces al Villarreal. De ellas una fue en la Liga de Campeones, en un triunfo por 2-0 ante el Young Boys en la fase de grupos de la temporada 2021-22; y las otras dos en la Liga Europa, con victoria por 1-0 ante el Viktoria Plzen en la fase de grupos de la 2015-2016 por 1-0 y derrota por 4-0 ante el Marsella en la idea de octavos de la 2023-24. También tres veces ha compartido encuentro con el Manchester City, todas en la máxima competición continental, con un balance de dos triunfos y un empate.

El belga Bram Van Driessche, ayudante con el videoarbitraje, será el único no neerlandés de un cuerpo arbitrar que también integran como auxiliares Erwin Zeinstra y Patrick Inia; como cuarto árbitro estará Jeroen Manschot y Rob Dieperink como encargado del VAR.