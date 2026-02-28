Suizo, evangélico, trotamundos, monitor de gimnasia y amigo de Gamper: Así era el primer presidente del Barça

El próximo 15 de marzo los socios del Barça escogerán a su próximo presidente para los siguientes cinco años. En el momento de la fundación del club la elección del presidente fue una cuestión condicionada por la legislación de la época.

Joan Gamper tenía 22 años y en la España de 1899 la mayoría de edad estaba cifrada en 23 años. Es por ello que el primer presidente del club blaugrana tenía que ser un adulto y los doce impulsores del FC Barcelona escogieron a Walter Wild como el máximo representante de la entidad barcelonista.

Wild jugó el primer partido de la historia del Barça / Archivo

Si el 22 de octubre de 1899 apareció el anuncio en la revista Los Deportes para realizar un llamamiento a los aficionados al fútbol de Barcelona, cuatro semanas después apareció otro suelto en el mismo medio con este texto: “Nuestros amigos Sres. Wild y Gamper, llevan muy adelantados sus trabajos de organización de una Sociedad de Foot-ball.."

Dos semanas después se anunció la constitución del club que se había fundado en el Gimnasio Solé. Walter Wild era el presidente, Lluís d'Ossó el secretario, Gamper el capitán y Bartomeu Terrades el tesorero.

Joan Gamper fundó el Barça y fue presidente del club blaugrana en cinco ocasiones / Archivo

Aunque durante muchos años se creyó que Wild era inglés, lo cierto es que el primer presidente había nacido el 12 de octubre de 1872 en Hottingen, una localidad suiza cercana a Zúrich. Wild era amigo de Gamper y ejercía como monitor de gimnasia de la Sociedad Suiza de Barcelona siendo miembro de la Federación Gimnástica Española.

Wild disputó once partidos como jugador del Barça. Era defensa y fue uno de los diez pioneros que participaron contra la Colonia Inglesa en el primer partido de la historia blaugrana. El Barça perdió aquel primer encuentro (0-1) disputado en el antiguo Velódromo de la Bonanova.

Walter Wild presidió al Barça durante un año y medio / Archivo

Wild cedió su domicilio particular en la calle Princesa de Barcelona para ser de manera provisional la primera sede social del club. Wild fue también una figura clave para adquirir los terrenos del campo del Hotel Casanovas que se convirtió en el primer campo propiedad del Barça. Miembro de la iglesia evangélica como su amigo Gamper, Walter Wild participó con Lluís D'Ossó y el propio Gamper en la redacción de los estatutos del club.

El suizo ocupó el cargo de presidente del Barça durante 513 días. Antes de presentar el 25 de abril de 1901 su dimisión tras 513 días de presidencia, Wild había sido ratificado en tres ocasiones por la asamblea de socios.

En 1924 Walter Wild envió un telegrama al club por la celebración de las bodas de plata. Mientras vivió Joan Gamper (hasta el 30 de julio de1930, Wild estuvo al día de la actualidad del club ya que su compatriota le enviaba recortes de los diarios que informaban del día a día del Barça.

Walter Wild es uno de los pioneros que fundó el Barça / Archivo

En 1949 el Barça recibió una carta de Londres en la que Walter Wild preguntaba si continuaba existiendo el club del que fue su primer presidente. El presidente de entonces, Agustí Montal Galobart, se encargó de contactar con Walter Wild que vivía, a sus 75 años, en Inglaterra.

Wild saltó al centro del campo de Les Corts en la fiesta del 50 aniversario del club y fue invitado a presidir la junta directiva del club en aquellas fechas.

En la prensa de la época resaltaron la emoción del primer presidente de la historia del club. Wild lo relató así en el semanario Vida Deportiva: "No sé cómo agradecer al FC Barcelona las muchas atenciones que ha tenido conmigo el proporcionarme la ocasión de estar presente en estas jornadas memorables. La grandeza de este acto será sin duda la última gran satisfacción que me llevaré de esta vida."

Wild y Montal en la fiesta del 50 aniversario del Barça / Archivo

Walter Wild estaba admirado de la dimensión que alcanzó el Barça en aquel momento: "Gamper decidió fundar el FC Barcelona y en la primera asamblea me nombraron presidente. Y ya ve usted lo que ha llegado a ser aquel club de tan modesto origen, si no lo viera no lo creería".

Han pasado 75 años y si Walter Wild pudiera observar el crecimiento del club blaugrana su capacidad de sorpresa sería incalificable. Cuatro años después de vivir las bodas de oro del Barça Walter Wild murió en Alton (Hampshire).

Walter Wild fue invitado por Agustí Montal a la fiesta del 50 aniversario del Barça / Archivo

El barcelonismo sigue en deuda con Gamper y el resto de fundadores del club entre los que se encontraba Walter Wild. El mejor tributo posible pasa por no olvidar su contribución y potenciar mucho más la memoria histórica para que los culés de hoy conozcan mejor las raíces y orígenes de su club.