Los sueños de Eric Garcia

Eric Garcia es un hombre feliz estos días. Su gran temporada en el Barça ha tenido premio con la convocatoria del seleccionador español, Luis De la Fuente, para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El de Martorell ha sido indiscutible para Hansi Flick, bien jugando de central, lateral derecho o medio centro. Su enorme polivalencia es una de las razones que han llevado a De la Fuente a apostar por un jugador que no acudía a la selección española desde el Mundial de Qatar.

"Estoy muy contento, es el punto y final a una temporada que ha sido muy buena. Ojalá dentro de un mes podamos decir que somos campeones del mundo", ha explicado Eric Garcia, que ha valorado el hecho de que ocho futbolistas del Barça formen parte de la lista de 23 de la selección española: "Quiere decir que el trabajo que se está haciendo en el club es muy bueno. Somos ocho, pero Gerard o Bernal también podrían haber estado. Habla muy bien del trabajo que se está haciendo en el Barça".

Eric Garci, con los jugadores del Barça Genuine / FCB

El central azulgrana también tiene un deseo en clave Barça para la próxima temporada. "Esperamos que el año que viene sea como mínimo como el actual y que por estas fechas estemos entrenando todavía preparando la final de la Champìons", ha explicado el de Martorell.

Eric Garcia ha hecho estas declaraciones en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Ha acudido para regalar a todos los jugadores del equipo Genuine del FC Barcelona un libro firmado y dedicado por él mismo. Se trata del Relats Solidaris de l'Esport, que este año ha llegado a su edición número 21 y que ha apadrinado el central azulgrana, embajador también del Genuine. La entidad beneficiaria es la Fundació Avant. "Desde que decidí apadrinar el libro tenía claro que vendría y se lo regalaría. Vengo a veces a ver como entrenan y es muy grande la ilusión que tienen", ha acabado Eric, que en los próximos días se incorporará a la concentración de la selección española en Las Rozas.