El sueño truncado de Fermín, el centrocampista más efectivo de Europa

Fermín López tenía subrayada la fecha del 27 de marzo. Ese día tenía la esperanza de cumplir uno de sus grandes sueños: enfrentarse a Leo Messi. Pero la cancelación de la finalísima entre España y Argentina ha sido un golpe bajo: "Quería jugar contra Messi. Me hacía mucha ilusión", dijo tras la victoria ante el Newcastle.

Fermín, que tiene una foto de pequeño junto al astro argentino, hizo un guiño a Messi durante el encuentro del miércoles. Ocurrió cuando marcó el cuarto gol del Barça y se subió a la valla y abrió los brazos como el '10'. "Fue por él, que también hacía a veces el mismo gesto", aclaró tras los 90 minutos.

El mediapunta fue uno de los grandes protagonistas del pase a cuartos en la Champions. Flick volvió a darle la titularidad, a pesar de que Olmo venía apretando, y lo aprovechó con un gol marca de la casa. Una jugada que fue una exhibición de sus mejores cualidades: los desmarques al espacio y su afilada definición.

"Era un partido muy complicado y creo que hemos hecho las cosas muy bien, sobre todo, en la segunda parte con más control. Hemos hechos muchos goles y la afición nos ha ayudado mucho. Me voy con muy buenas sensaciones", señaló.

28 goles producidos

Además de marcar, también dio una asistencia a Raphinha para convertirse en el mediocampista más efectivo del continente con 12 goles y 16 asistencias. Es decir, 28 goles producidos, unas cifras más propias de un delantero que de un mediocampista ofensivo.

Fermín está protagonizando su mejor temporada con la camiseta del Barça y parece haber convencido definitivamente a Flick. Incluso ahora que Olmo está viviendo una etapa sin lesiones, Fermín está un paso por delante.

Las bajas en el mediocampo, primero con Pedri y desde hace unas semanas con De Jong, han contribuido a que veamos a los dos compartiendo muchos minutos.

Olmo, que venía de ser titular ante el Sevilla, volvió al banquillo como ya ocurrió en la ida de la eliminatoria. En esa ocasión fue clave provocando un penalti que transformó Lamine y que permitió al equipo un escenario mucho más asequible en el Camp Nou.

Los dos ahora ya solo piensan en la selección. Tras el parón, llegará la fase más caliente de la temporada con el Barça.