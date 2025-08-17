El sueño desbloqueado de Jofre Torrents

Después de una pretemporada de ensueño, de poder ejercitarse durante un mes a las órdenes de Hansi Flick y rodeado de las estrellas del primer equipo, poco más le quedaba por pedir a Jofre Torrents. Culé de cuna, hasta la médula, el de la Selva del Camp, a sus apenas 18 años, había desbloqueado el primero de sus sueños.

Logró pasar la primera criba del técnico germano, viajar a la gira asiática y estrenarse con la camiseta azulgrana. Aunque fuera en partido amistoso, una sensación única. Compartiendo zaga con Cubarsí, Koundé, Araujo y compañía y asociándose con Fermín, Lewandowski, Rashford y otros referentes de su infancia.

Flick no quiere perder de vista a Jofre Torrents / Dani Barbeito / SPO

Todavía quedaba la guinda. Pese a ser consciente el defensa de que la oportunidad podía tardar y que estar ya en dinámica de primera plantilla era un regalo. Pero el complicado contexto con las inscripciones abría una puerta para poder entrar en la convocatoria para el estreno liguero en Mallorca.

EN VILO

A los canteranos que se ejercitan a las órdenes de Flick ( y que teóricamente forman parte del roster del Barça Atlètic) se les pasó el planing de viaje para el sábado a Mallorca. Todos tenían el programa y los ‘tempos’, pero no la confirmación de que iban a viajar.

El hecho de que ni Joan Garcia, ni Rashford, ni Szczesny, ni Bardghji ni Gerard Martín estuvieran todavía inscritos lo dejaba todo abierto. El club priorizó registrar al portero de Sallent y al atacante británico. El resto se quedaron en tierra y el mismo sábado supieron Jofre, Toni, Guille y Dro que iban a poner rumbo a la capital balear con la expedición de la primera plantilla.

VIAJE EL SÁBADO

Otro sueño desbloqueado para Jofre, entrar en una lista de convocados oficial. Toni y Guille ya conocían esa sensación, pero no el de la Selva del Camp ni Dro, otro de los destacados en esta preparación. El hecho de que todos tengan ficha del filial hizo que no hubiera problemas a nivel burocrático para formar parte del roster de Flick.

Para cualquiera de los cuatro jugar cualquier minuto en Son Moix significaba debutar en Liga con el Barça. Para Dro, Guille y Jofre, estrenarse oficialmente con el primer plantel (Toni ya jugó en Copa ante el Barbastro el curso pasado).

MOMENTO PARA EL RECUERDO

El partido fue una locura. El 0-2 surrealista de Ferran con Raíllo por los suelos y Munuera desbordado, las dos expulsiones en la primera mitad. El ambiente caldeado en la grada. Todo ello llevó al Barça a relajarse demasiado en la segunda mitad con dos jugadores más. Y Flick decidió hacer tres cambios de una tacada a falta de algo más de 20 minutos. Dentro Gavi, Rashford...y Jofre.

El técnico alemán decidía hacer debutar al lateral zurdo, octavo canterano en estrenarse a las órdenes de Flick en apenas un año. No sabemos todo lo que se le pasaba por la cabeza al lateral en esos compases antes de entrar, pero sí que no pensaba dejar escapar la oportunidad. Desbloquear su sueño de niño. Aquello por lo que llevaba trabajando desde que aterrizara en el club allá por 2017.

Jofre, en Son Moix / Barbeito

En su novena temporada defendiendo los colores del Barça (llegó en primer año de alevín), el de la Selva del Camp lograba el ansiado estreno. Siendo todavía juvenil, Jofre es consciente de que su camino, su lugar natural, es el filial. Y desde allí trabajar para ganarse las oportunidades.

Ese es el ‘plan’, pero las cosas a veces no sales como habías programado. Y toca esperar más o, como en este caso, acelerar los acontecimientos. El tarraconense es un culé de cuna, de transmisión familiar (de ahí la foto que adjuntamos en SPORT en esta página en la que Jofre, siendo casi un bebé, ya va vestido de azulgrana).

Jofre, en una imagen de pequeño con la camiseta del Barça / SPORT

“Flick nos dijo que jugáramos tranquilos. Me dio muchos ánimos y nos deseó suerte. Antes de salir, siempre estás nervioso, es el primer equipo y un debut en Liga pero cuando estás dentro ya no piensas en nada. Sólo en jugar a fútbol y se te olvida todo”, señaló el zaguero, que desveló también cómo vivió las horas previas: “Toda la familia y los amigos me enviaron mensajes de ánimo para que saliera con la máxima intensidad si me tocaba salir, dar mi mejor versión. Y eso es lo que he intentado hacer”.

El 16 de agosto siempre quedará en la retina de este adolescente de la Selva del Camp. Y de toda su familia. Como el inicio de un largo camino de azulgrana.