El sueño del Barça para la izquierda: un fichaje casi imposible

El Barça ha intensificado la búsqueda de extremo izquierdo por lo que pueda pasar con Marcus Rashford, un futbolista que ha rendido bien pero cuya operación excede a lo que dese abonar el club vía salario. La idea del club blaugrana es firmar a un especialista zurdo con proyección en el mercado y hay una lista ya bastante definida. El sueño prácticamente imposible de la dirección deportiva es Yan Diomande, jugador del Leipzig, que ha explotado absolutamente esta temporada.

Los ojeadores del Barça llevan tiempo siguiendo a Diomande, desde su paso por el Leganés. El extremo de Costa de Marfil se convirtió en uno de los traspasos más importantes de Segunda División al recalar en el Leipzig por 20 millones de euros tras un paso fulgurante por el club madrileño.

Es evidente ya que los alemanes acertaron porque la tasación se Diomande se ha más que duplicado en un par de años. Su cotización se eleva a los 70 millones de euros y el Barça le tiene identificado como al extremo del futuro, un fichaje que no generaría dudas aunque su alto precio y el hecho de que la posición no sea, por ahora, considerada como fichaje estratégico, le alejan del Camp Nou.

El Barça se ha informado de la situación de Diomande y queda claro que, hoy por hoy, no hay opciones ya que varios clubs de la Premier están dispuestos a superar los 60 millones por él, especialmente Chelsea y Liverpool. Pese a todo, en el club blaugrana se han posicionado por lo que pueda suceder en un mercado en el que pueden darse sorpresas.

El club blaugrana tiene decidido focalizar su inversión en un delantero centro -Julián Álvarez es el gran objetivo- y un central zurdo -Bastoni está bien encarrilado. A partir de ahí, el club necesitará extremo zurdo a la espera de la decisión final por Marcus Rashford. El Barça tiene prevista una inversión moderada y se están siguiendo a jóvenes emergentes como el danés Schjelderup, con una tasación algo superior a los 20 millones.

El escenario para el Barça cambiaría si hay alguna salida no prevista en la zona ofensiva. En principio, todos cuentan que Raphinha va a continuar sí o sí tras el Mundial ya que así lo ha manifestado, pero tampoco sería extraño que se recibiesen algunas ofertas fuera de mercado por algún futbolista ofensivo. En ese caso, la vía Diomande podría rescatarse porque, sin duda, es el jugador que más gusta.

Diomande parece tener los días contados en el Leipzig tras una temporada espectacular en la que ha marcado 11 goles y ha dado 8 asistencias. Pero lo que llama la atención es la superioridad que siempre demuestra sobre el terreno de juego. A sus 19 años es un diamante en bruto que está llamado a marcar una época. En otras circunstancias sería candidato número de uno del Barça, pero hoy por hoy solo un sueño prácticamente imposible.