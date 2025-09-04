Suena el primer objetivo de Deco para la próxima temporada

Cerrado el mercado veraniego, a Anderson de Souza 'Deco' aún le quedan carpetas por abordar. El director deportivo del Barça trabaja ahora en las dos principales 'urgencias' que tiene a nivel de plantilla, las renovaciones de Frenkie de Jong y Eric Garcia. Más encarrilada la del neerlandés tras separarse de su antiguo agente, Ali Dursun, y todavía por cocer varios aspectos con el central de Martorell, eso ocupará buena parte de los efuerzos del lusobrasileño.

Pero el área deportiva del Barça, lógicamente, mira ya más adelante, al futuro, y explora posibilidades para mejorar el plantel de Hansi Flick. Competir con los grandes clubes europeos, sobre todo de una Premier League desbocada en cuanto a gasto, es muy complicado. Y el Barça debe adelantarse, rastrear opciones de mercado asequibles e inventar formas para atraer talento a la Ciudad Condal. Más allá del gancho que ya tiene de por si la entidad azulgrana.

EL FOREST PAGÓ 12 'KILOS' POR ÉL

En este sentido, en Inglaterra apuntan el interés del club barcelonista en un central de 23 años que está creciendo en el Nottingham Forest. Hablamos de Murillo Santiago Costa dos Santos, fichado hace dos años del Corinthians. Entre otros, el portal 'CaughtOffSide' se hace eco del interés tanto del Barça como del Arsenal de cara al próximo año.

Murillo, sorprendente central del Nottingham Forest / X

El Forest pagó por él en 2023 12 millones de euros y en estas dos campañas en la Premier ha acumulado 71 partidos, dos goles y dos asistencias. Su valor de mercado actual, según Transfermarkt, llega a los 55 millones de euros. El Barça, tras la pérdida de Iñigo Martínez y con Christensen acabando contrato en 2026, está 'obligado' a rastrear el mercado para buscar talento para el eje de la zaga.

SEGUIMIENTO DESDE HACE MESES

SPORT ya informó a finales de 2024 que Barça y Madrid seguían a este talento brasileño. El Barça maneja buenos informes de Murillo desde su etapa formativa en el Timao. Empezó el 2023 en la Copinha y, en agosto, hacía las maletas rumbo a Nottingham tras jugar 27 partidos con el primer equipo corinthiano. Murillo sigue siendo examinado, porque gusta como apuesta de futuro para un Barça sin complejos en su apuesta por el talento joven. Se trata de un futbolista zurdo, muy fuerte físicamente (aunque no es excesivamente alto, mide 1,85 m), valiente, rectificador, con buena salida de balón y, posibilidad incluso de actuar en el lateral izquierdo.