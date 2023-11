Sudakov: "Jugamos sin espectadores y siempre suenan sirenas..."

Georgiy Sudakov, estrella del Shakhtar, atendió a SPORT en la previa del duelo de Champions ante el Barça Ya marcó en el Lluís Companys y quiere repetir en Hamburgo para acercar al cuadro ucraniano a los octavos de final

Tras la marcha de Mykhailo Mudryk al Chelsea, Georgiy Sudakov tenía la responsabilidad de convertirse en el gran referente del Shakhtar. El '10' ucraniano, con tan solo 21 años, asumió el rol con gran naturalidad y ya demostró frente al Barça y en un escenario de lujo como la Champions League que está listo para mucho más.

Como al resto de sus compañeros, la invasión de Rusia amenazó su carrera como futbolista, pero con orgullo y coraje, continúa entregándolo todo en el campo para ayudar a su equipo y, sobre todo, para representar al pueblo ucraniano de la mejor manera posible en cada ocasión.

"La invasión de Rusia nos afecta profundamente. Prácticamente no vemos a nuestras familias, estamos siempre en movimiento, jugamos al fútbol sin espectadores y siempre suenan sirenas... Es muy difícil desde el punto de vista psicológico, pero quizás sea una motivación adicional para nosotros: queremos hacer las cosas bien y representar a nuestra gente de la mejor manera posible", explicó.

FATIGA Y DESPLAZAMIENTOS CONSTANTES

En el ámbito estrictamente deportivo, es inevitable que la plantilla se vea afectada por los desplazamientos que deben realizar prácticamente a diario, ya sea para los partidos de liga o para los de la Champions. En el torneo doméstico, disputan los encuentros en su casa en Lviv, mientras que en la competición europea lo hacen en Hamburgo.

El Shakhtar juega sus partidos de local en Champions League en Hamburgo | Agencias

"No tiene un efecto negativo en sí, pero enfrentamos un gran inconveniente. Los constantes desplazamientos nos están agotando y estamos viendo un aumento en las lesiones. Sin duda, es un desafío mental, pero lo manejamos bien, entendemos que estamos en una posición favorable y no tenemos motivos de queja", valoró.

A pesar de todo, Sudakov continúa avanzando en su carrera. Ya acumula cuatro temporadas en el primer equipo del Shakhtar y ha tenido la oportunidad de ser internacional con Ucrania. Todo esto con apenas 21 años.

SUS OBJETIVOS A CORTO PLAZO

“Para ser completamente honesto, no tengo ninguna expectativa a corto plazo. Estoy trabajando muy duro, soy jugador del Shakhtar y en este momento quiero dar lo mejor de mí para el equipo. Quiero conseguir grandes resultados con el Shakhtar”, se sinceró sobre su situación.

La última gran estrella del Shakhtar en dar el salto a una de las cinco grandes ligas fue Mykhailo Mudryk, que fichó por el Chelsea en el pasado mercado invernal a cambio de 70 millones de euros. De hecho, logró enamorar a Arteta, quien trató de cerrar su llegada al Arsenal hasta el final.

¿SEGUIR LOS PASOS DE MUDRYK?

Cuando se le preguntó si le gustaría seguir los pasos de su compatriota, aseguró: "No te negaré que participar en alguna de las cinco grandes ligas sería dar un paso más en mi carrera. No sé si prefiero la Premier League o LaLiga, pero ambas son grandes competiciones".

Mykhaylo Mudryk, en su presentación con el Chelsea | Chelsea

Sudakov es uno de los grandes talentos del fútbol ucraniano. En su momento, lo destacó Fernando Valente, uno de sus entrenadores anteriores, quien afirmó que "es el mayor talento que he entrenado en mi vida. Un joven con un potencial, incluso, para jugar en el Barça".

El atacante tuvo la oportunidad de brillar en un escenario de lujo, un partido de Champions League ante el Barça, en el que marcó y fue uno de los más destacados del equipo dirigido por Darijo Srna.

¿FICHAR POR EL BARÇA?

“En el momento del gol no pensé en nada. No me importaba que hubiera marcado contra el Barcelona, aunque fue un gol importante. En ese momento solo tenía un deseo: empatar el partido”, reconoció.

Heorhiy Sudakov recortó distancias en Montjuïc | Telefónica

Su desparpajo y potencial lo destacan como uno de los grandes futbolistas a seguir en la competición, y no es de extrañar que los grandes clubes le tengan en el radar. ¿Le gustaría marcar goles con la camiseta del Barça? “¿Por qué no? Todo es posible”, dejando la posibilidad en el aire.

"Sin duda, es sorprendente ver a jugadores tan jóvenes jugar a ese nivel. No solo en términos de habilidad y técnica, sino también desde el punto de vista psicológico de jugar en el Barcelona, especialmente con solo 16 años", destacó del equipo dirigido por Xavi Hernández.

LA VUELTA EN HAMBURGO

En la ida, los pupilos de Srna estuvieron cerca de sorprender a un Barça que se confió demasiado con el 2-0. En este sentido, confía en poder sorprender al Barça en Hamburgo.

"Vamos a cada partido con la intención de ganar y obtener un resultado positivo, ya sea en un partido de la Liga Ucraniana o en un partido de Champions contra el Barcelona. Por supuesto, entendemos la fortaleza de este oponente y lo complicado que será, pero daremos lo mejor de nosotros, como siempre", expresó.

Sudakov, feliz durante el choque ante el Antwerp | Instagram

Sudakov es uno de los principales argumentos ofensivos del Shakhtar, y Srna lo sabe. Xavi y los jugadores del Barça también son conscientes del peligro que atesora en sus botas, metiendo el miedo en el cuerpo a un Estadi Lluís Companys que llegó a pensar que se podían perder puntos que estaban prácticamente asegurados.

Hasta la fecha, ha anotado un gol en tres partidos de la fase de grupos de la Champions League, el que le marcó a Ter Stegen, que no pudo hacer nada para evitarlo. ¿Volverá a 'mojar' el martes en el Volksparkstadion de Hamburgo?