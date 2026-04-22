Sucedió en el Barça-Celta: la lesión que truncó la carrera de Víctor Valdés, la lección táctica de Juan Carlos Unzué y un hat-trick que no sirvió para nada

FC Barcelona y Celta se ven las caras este miércoles (21.30 horas) en el que será el 68 enfrentamiento oficial entre ambos equipos en feudo azulgrana. El cuadro barcelonista domina con gran autoridad, pues los vigueses solo han puntuado en 16 ocasiones a lo largo de la historia: 4 victorias y 12 empates. Pero al margen de la estadística, los Barça-Celta suelen ser partidos cargados de goles y de buen juego, a menudo con episodios y anécdotas de las que 'refrescamos' las más recientes.

El Friburgo aplasta al Celta / EFE

La inoportuna lesión que dejó KO a Víctor Valdés

El último portero top que salió de la cantera del FC Barcelona fue Víctor Valdés. El de L'Hospitalet sumó 536 partidos bajo los palos del primer equipo azulgrana, en los que encajó 441 goles y logró ni más ni menos que 239 porterías a cero. Cuando ya lo había ganado todo y se había cansado de la permanente presión a la que está sometido un portero del Barça, quiso fichar por el Mónaco y vivir una nueva experiencia junto a su amigo, Eric Abidal.

Por delante, VV tenía la ilusión de disputar el Mundial de Brasil de 2014, en el que quizás hubiera tenido la oportunidad de debutar tras ser suplente en el de 2010 en todos los partidos, aunque la estrella en el pecho no se la quita nadie. Todo se truncó cuando el Celta visitó el Camp Nou un 26 de marzo de 2014.

Víctor Valdés se lesionó de gravedad contra el Celta / MARC CASANOVAS

Fue una jugada extraña la del minuto 22. Un balón blocado en dos tiempos a lanzamiento de falta de Fabián Orellana y un mal salto que le rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Se quedó sin Mundial y el Mónaco se echó atrás. Aquel 3-0 para el Barça en lo que lo de menos fue el resultado pasó a la historia por ser el último partido de Víctor Valdés como azulgrana. Fichó tras una dura recuperación en Alemania por un grande como el Manchester United, pero ya nada volvió a ser lo mismo.

Unzué se sabía todos los secretos

Juan Carlos Unzué fue entrenador del Celta durante una temporada, la 2017-2018 después de haber sido el segundo de Luis Enrique tanto en el club vigués como en el FC Barcelona. Pero a diferencia de Lucho, que cayó 3-0 en el Camp Nou antes de ocupar el banquillo local y darle al Barça su quinta Champions, a Unzué le fue mucho mejor su visita liguera al feudo azulgrana como entrenador del Celta. Porque se sabía todos los secretos y los tenía muy recientes.

Cómo frenó a Messi y Luis Suárez o cómo Iago Aspas logró con sus movimientos sorprender a la defensa azulgrana lo explicó el propio Juan Carlos Unzué en 2023 en una clase magistral en 'The coaches voices', la plataforma donde los entrenadores transmiten sus conocimientos y emociones. No fue una victoria, pero sí un meritorio empate (2-2) que pudo ser más para su equipo, pero un sensacional Ter Stegen evitó la derrota azulgrana. Otro cantar fue la visita posterior en la Copa del Rey, un 5-0 sin paliativos.

Dos remontadas olímpicas y un 'Panda' sin premio

Los dos últimos Barça-Celta se jugaron en Montjuïc y tuvieron un denominador común: espectaculares remontadas azulgranas. La primera, con Xavi de entrenador de os azulgranas y Rafa Benítez de los celestes, llegó tras levantar el FC Barcelona un 0-2 en los últimos diez minutos, con doblete de Lewandowski y el gol de la victoria de Joao Cancelo.

Lewandowski, contra el Celta / Javi Ferrandiz

Cuando parecía que era difícil superarlo llegó el partido de la temporada pasada, ya con Hansi Flick y Claudio Giráldez en los respectivos banquillos. Ferran Torres adelantó al Barça, pero Borja Iglesias firmó un hat-trick que dejó a todos boquiabiertos. De nada le sirvió al Panda y su equipo, el Celta volvió a desperdiciar una ventaja de dos goles, esta vez no exenta de polémica. Dani Olmo y un doblete de Raphinha culminaron la remontada. El brasileño marcó el 4-3 en el minuto 97 de penalti sobre Dani Olmo que señaló el VAR.