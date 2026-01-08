¿Qué sucede con Casadó en el Barça? La llegada de Cancelo le cierra otra vía para jugar

Marc Casadó sabía que iba a ser una temporada dura con el Barça. El curso pasado hizo su presentación a lo grande afianzándose en el once titular en el primer tramo, pero perdió peso una vez recuperado Frenkie de Jong como pivote. El canterano tuvo ofertas para salir, pero priorizó claramente quedarse para luchar por una oportunidad y ha ido jugando de forma irregular aunque todo indica que podría tener un fin de temporada complicado. Marc Bernal le ha pasado por delante en las rotaciones en el centro del campo, a la espera de Gavi, y su posición circunstancial como carrilero derecho quedará en anécdota tras el fichaje de Cancelo.

Casadó le solventó la papeleta a Hansi Flick en su primer año en el Barça. El club blaugrana, con margen salarial muy ajustado, decidió no fichar a un pivote para apostar por De Jong y los canteranos y Marc se hizo con el puesto aprovechando las lesiones de sus compañeros. De Jong se recuperaba de su maltrecho tobillo mientras que una grave lesión de Bernal frustró su progresión en septiembre del 2024. Ahí, emergió la figura de Casadó que se hizo dueño de la posición y llegó a la selección española avalado por su intensidad competitiva.

Todo cambió hace un año cuando Flick apostó claramente por De Jong. Casadó dejó de jugar y una lesión le dejó en el ostracismo ese final de temporada. El pasado verano, el canterano tuvo ofertas muy importantes para salir y en el Barça hubo un gran debate interno, pero su clara postura por la continuidad deshechó la posibilidad de una marcha hacia la Premier League. Flick le comentó que iba a contar con él aunque también le dejó claro que habría mucha competencia para jugar.

A estas alturas de temporada, Casadó ya sabe que no forma parte del once titular. Y lo más preocupante es que en el centro del campo parece que ha quedado como la última opción en las rotaciones. La gran apuesta de Flick y de club, como ya sucedió el año pasado, es Marc Bernal, que una vez recuperado de su lesión ha ido cogiendo ritmo y se postula como claro sucesor de Frenkie de Jong. Y el regreso de Gavi aún puede complicar mucho más las cosas.

Flick tiene en estima a Casadó por su actitud e implicación e, incluso, le dio la opción de jugar de lateral derecho en la Copa ante el Guadalajara, una posición que probó pero que ni él ni el propio Flick ven demasiado claro. El Barça va a fichar en las próximas horas a Joao Cancelo para utilizarlo en los dos laterales, por lo que esa vía también la tendrá cerrada.

En estos últimos partidos, incluso, Flick ha preferido utilizar al multiusos Eric Garcia como pivote aunque no sea un especialista. El técnico aún no veía a tope a Bernal y a De Jong y a Pedri les ha ido dosificando ya que a partir de ahora jugarán todos los partidos importantes. El reto de Casadó es demostrar que puede ser útil desde el banquillo y luchar por minutos para intentar disipar rumores a finales de temporada. El Barça necesita vender y su valor es muy alto.