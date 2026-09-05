Subidón al valor de marca del Barça

Tras cerrar un mercado de fichajes espectacular, el FC Barcelona 3.0 de Flick está demostrando sobre el terreno que van a por todo esta temporada. En el plano deportivo, el conjunto azulgrana está cumpliendo con las expectativas. Vienen de ganar las dos últimas ligas bajo el mando del alemán y van a por la tercera, una situación que claramente ha ayudado al club a una recuperación económica gestada minuciosamente en los despachos.

Como explicábamos, el club ha podido acometer las incorporaciones que requería una plantilla ya bastante completa. Y todo ello ha sido posible gracias a revertir una situación que, en los últimos cursos, había sido bastante crítica.

El Spotify Camp Nou visto desde el aire / SPORT

Además, como se explica en el informe 'Football 50 2026' de Brand Finance publicado a finales de agosto, la vuelta al Camp Nou también ha sido clave, ayudando al equipo a posicionarse de nuevo en el podio de equipos con mayor valor de marca del mundo. El Barça está recuperando su lugar en una carrera con el Real Madrid, primero en el ránking, que no hace nada más que seguir alejándoles del resto de perseguidores. Son los dos clubes más grandes y así lo reflejan también los informes económicos sobre los equipos que más ingresan.

EL VALOR DE MARCA DEL BARÇA SE DISPARA

Y es que como refleja el informe, el club azulgrana se queda a las puertas de romper la barrera de los 2.000 millones de valor de marca, lo que supone una sustancial subida de un 15% respecto al año anterior. Brand Finance atribuye parte de este crecimiento al regreso al Spotify Camp Nou después de más de dos años y a los dos títulos consecutivos de LaLiga, factores sin duda claves. Con el estadio terminado, este valor, seguro, seguirá incrementándose para tratar de cazar al Real Madrid

Lamine y Raphinha, los grandes protagonistas de la noche / Valentí Enrich

"El dominio continuado del Real Madrid y del Barcelona pone de manifiesto la extraordinaria solidez de las dos marcas de clubes de fútbol más reconocidas a escala mundial. La combinación de un reconocimiento global extraordinario, su poder de atracción de estrellas y su capacidad para convertir esa fortaleza en valor comercial hace que resulten excepcionalmente difíciles de desafiar para otras marcas de clubes, y el ranking Fútbol 50 de este año muestra que esa brecha sigue ampliándose. El Real Madrid ha alcanzado los 2.400 millones de euros de valor de marca, y el Barcelona se acerca a los 2.000 millones de euros. Son las dos marcas de clubes de fútbol más valiosas y fuertes del mundo", reconoce Pilar Alonso Ulloa, Managing Director Iberia y Sudamérica, de Brand Finance.

Récord de ingresos

Además, esta pasado jueves, el Barça lanzó un comunicado en el que informaba de que había registrado ingresos récord y resultados ordinarios positivos por tercera temporada consecutiva, cumpliendo así el objetivo de equilibrio financiero: "En el ámbito económico, esta temporada también ha estado marcada por un nuevo récord de ingresos, superando por primera vez la barrera de los 1.000 millones de euros. Esta cifra se debe, esencialmente, a la mejora de los ingresos derivados de la explotación del Estadio, pese al hecho de haber jugado algunos partidos durante el primer semestre tanto en el Estadi Johan Cruyff como en el Estadi Olímpic, y algunos partidos en el Spotify Camp Nou con un aforo de 42.000 espectadores".

"Otros factores que también han contribuido a este récord de ingresos han sido el aumento continuado de los ingresos de patrocinadores y el récord de facturación por la venta de merchandising del Club a través de la filial BLM", informó el club.