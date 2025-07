“Se subestima mucho a jugadores como Fermín”

Pedro Rodríguez tiene muy claro por qué ha sido tan importante en tantos equipos a lo largo de su extraordinaria carrera. Es un futbolista que “siempre” se “ofrece para atacar y defender”, que si se tiene que “sacrificar” en beneficio del colectivo “lo hago sin rechistar”.

Es por ello, entre muchas otras cosas, que el exatacante del FC Barcelona (que acaba de renovar con la Lazio hasta 2026) valora como pocos lo que aportan jugadores como Fermín López, clave en el proyecto de Hansi Flick desde un rol más secundario que el de ‘escogidos’ como Lamine Yamal o Pau Cubarsí.

“Se subestima mucho a los futbolistas que son como Fermín, que se mueven continuamente. Además, los que se mueven mucho suelen llegar al área y meten goles”, ha declarado Pedro en una entrevista en ‘El País’ desde el campus que organiza junto con el Ayuntamiento de La Laguna cerca de La Montaña de Taco, volcán de su isla, Tenerife.

Pedro Rodríguez, tras su estelar partido contra el Monza (5-1) / Pedro Rodríguez

‘Pedrito’ también ha elogiado a Lamine Yamal, “el extremo más completo del mundo”. “Es muy bueno a nivel de visión y decisión en el pase y a partir de ahí tiene de todo: desequilibrio, juego por dentro… Puede estar en las dos bandas, en medio y asiste muy bien. Lo más difícil de un gran extremo es ser goleador como Lamine o Salah. Yo jugué con Hazard y Henry y tenían precisamente esto. Metían 30 goles por temporada y eso los colocaba entre los cinco mejores jugadores del mundo", ha considerado.

En la misma entrevista, el canario se ha mostrado muy satisfecho con su carrera después de abandonar el Camp Nou en 2015: “Tengo la suerte de poder decir que he vivido una carrera de éxitos, plena de momentos buenos y también de fracaso y desilusión. He tenido que trabajar conmigo mismo, con mi cabeza, para poder seguir adelante y decir: ‘Vamos a por otro reto, vamos a intentar vivir otro momento de gloria’. Y lo he conseguido en Inglaterra con una Premier y en Italia clasificando a la Lazio para la Champions”.