Se subasta la camiseta de Maradona de la batalla campal contra el Athletic

La casa de subastas Matchday Football Auctions ha puesto en el mercado diferentes objetos relacionados con la vida de Diego Armando Maradona. Camisetas oficiales, los pendientes que utilizó en su último partido de Boca y otras prendas relacionadas con 'el pelusa' se subastarán el 28 de octubre.

El objeto más especial que saldrá a subasta es la camiseta con la que Maradona disputó uno de los partidos de peor recuerdo de la historia del fútbol español. Se trata de la final de copa de la temporada 83-84 que acabó con una tángana espectacular en la que los jugadores de ambos equipos intercambiaron agresiones de todo tipo.

Maradona se enzarzó en una batalla campal / Antoni Campaña

Aquel partido fue la culminación de la rivalidad caliente entre Barça y Athletic Club en los años 80 con la participación estelar de Andoni Goicoechea. El defensa vasco lesionó de gravedad en aquella década a Schuster y Maradona, los dos grandes cracks del Barça y ello provocó que el ambiente de la final disputada en el Bernabéu alcanzara unos límites impensados.

Goico lesionó de gravedad a Maradona / Antoni Campaña

La guerra de estilos entre el propositivo César Menotti y el pragmático Javier Clemente culminó en un ambiente irrespirable y un final de fiesta en el que Maradona fue el objeto de las iras de los 'leones'.

El crack argentino no se quedó corto y según explicó posteriormente "todos vinieron hacia mí y pasó lo que tenía que pasar. No hubo patadas alevosas. Todos fuimos de frente”.

Maradona y el resto de jugadores se dedicaron 'caricias' / Antoni Campaña

La camiseta de Maradona quedó rota pero fue recogida por una utillera que la guardó durante décadas. Esta camiseta fue regalada a un propietario de un bar que pasados los años ha decidido ponerla a subasta.

La llamada 'batalla del Bernabéu' todavía sigue viva en esta camiseta que puede ser adquirida por el coleccionista que pueda ofrecer más dinero en la subasta que se realizará el 28 de octubre.

La camiseta de Maradona de aquella final de copa se mantiene intacta / Archivo

La web de la empresa Matchday Football Auctions describe el estado de esta camiseta que lució el 5 de mayo de 1984 uno de los grandes genios de la historia: “La camiseta presenta una rotura en el cuello y un corte horizontal producto del forcejeo en la trifulca desatada al finalizar el encuentro. También presenta desgarros y el corte del borde del cuello".

Hay camisetas más glamurosas en la vida de Maradona como la de la final del Mundial 86 pero esta camiseta del Barça de 1984 es de las más singulares de la historia del fútbol español.