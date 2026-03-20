La Sub-18 arrancará el Europeo en Croacia con cuatro jugadores del Barça en la convocatoria

El camino hacia el Europeo de 2027 arranca este mes de marzo con un marcado acento azulgrana. David Tenorio ha citado a cuatro perlas de la cantera del FC Barcelona —Iker Rodríguez, Álex Campos, Pedro Villar y Guille Fernández— para liderar a la generación de 2008 en una exigente Ronda 1 que se disputa en Croacia.

La maquinaria de las categorías inferiores de la Selección Española no se detiene y el FC Barcelona vuelve a ser uno de los motores principales. Este mes de marzo marca el inicio oficial del ciclo para el Europeo Sub-19 de 2027, un torneo que estrena formato bajo la supervisión de la UEFA. Debido a esta reestructuración, que añade una fase clasificatoria adicional, la responsabilidad recae ahora en los jugadores nacidos en 2008. Así, la actual Selección Sub-18 de David Tenorio asume el reto de competir a nivel oficial con el objetivo de sellar su billete hacia la gloria europea.

El seleccionador nacional ha confeccionado una lista de 20 futbolistas marcada por el talento y la polivalencia, donde el ADN Barça no deja de destacar. Con cuatro representantes en los planes federativos, el club azulgrana vuelve a demostrar que la salud de su cantera es envidiable y que el futuro del fútbol nacional sigue pasando por las botas de los chicos que crecen en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El desafío que tienen por delante los pupilos de Tenorio no es menor. España viaja a Croacia, país que ejercerá de anfitrión y que será el primer gran escollo en un grupo de máxima dificultad. Junto a los balcánicos, Inglaterra y Bulgaria completan un cuadro de alto nivel competitivo. Solo los dos primeros clasificados obtendrán el pase para la Ronda 2, que se celebrará ya durante la próxima temporada. La expedición española iniciará su concentración este mismo domingo por la noche. El lunes, el equipo volará hacia tierras croatas para realizar su primera sesión de entrenamiento.

La Selección disputará sus tres encuentros en una semana frenética. El debut oficial tendrá lugar el próximo 25 de marzo a las 15:30 horas, enfrentándose a la siempre rocosa Eslovenia en el City Stadium de Krizevci. Tres días después, el 28 de marzo (12:00), llegará el duelo de titanes contra Inglaterra en el Sportski Park NK Granicar, un escenario que también acogerá el cierre del minitorneo el 31 de marzo (14:45) ante Bulgaria. España arranca su sueño europeo con la ambición por bandera y el sello inconfundible de la Masia como garantía de éxito.