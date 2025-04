Stuttgart, último escollo para los 'Belletti Boys' hacia la Final Four de la Youth League

Si el Barça de Hansi Flick está generando una ilusión enorme entre el barcelonismo, hay otro grupo de chavales que también está despertando una gran expectación en una temporada que se prevé histórica. Ya tiene el Juvenil A del Barça en el bolsillo la Copa del Rey, que levantó tras pasar por encima del Real Zaragoza en Extremadura, y la Liga está prácticamente hecha después de la victoria por 2-0 ante el Mallorca del pasado fin de semana. El próximo paso (y quizás es el más apasionante), el duelo de cuartos de final de la Youth League contra el Stuttgart.

El cuadro azulgrana ya se encuentra en tierras germanas para medirse con un equipo que viene de eliminar al Sporting Club de Portugal en la ronda anterior. Un 2-3 trabajadísimo en Lisboa para el conjunto de de la Mercedes-Benz, que cuenta con perfiles de futbolistas muy físicos. Juliano Haus Belletti hace días que lleva a cabo análisis y trabajo de vídeo con sus futbolistas para intentar 'meter mano' al equipo teutón. El Stuttgart ha jugado, como el Barça, ocho partidos de la Champions League Juvenil esta campaña con un balance de cinco triunfos, dos empates y una única derrota.

UN EQUIPO MUY POTENTE FÍSICAMENTE

El equipo de Nico Willig ha metido 18 tantos (2,25 por partido) y ha encajado 10 (1,25 de media). Es un equipo duro (15 amarillas, a casi dos por encuentro) y que intentará imponer su estilo, como decíamos, de más potencia física y juego más vertical ante un Barça que intentará tener el balón y buscar a sus extremos.

Arnau Pradas celebra su gol en Villanueva de la Serena / FCB

Jan Virgili y Arnau Pradas se perfilan como extremos titulares. Dos de los mejores futbolistas de esta Youth League, ambos diferenciales y determinantes para surtir de balones a Hugo Alba en la punta de lanza. El capitán suma ya cuatro dianas en la competición.

Por detrás, la imaginación y el descaro de Quim Junyent, la distribución, el orden y la llegada de Brian Fariñas. La jerarquía atrás de Andrés Cuenca y Eman Kospo. Bajo palos, Yaakobishvili será el guardián.

HABLAN BELLETTI Y JAN VIRGILI

"Para mí Stuttgart tiene uno de los mejores equipos de Europa, fuertes físicamente, tácticamente muy organizados y técnicamente tienen mucha calidad. Nosotros debemos salir con intensidad, con confianza. Sabemos que en estos partidos cometer un error puede costar mucho, pero nunca dejar de jugar con el ADN Barça", comentó Belletti en la previa.

Jan Virgili es un extremo muy desequilibrante / FCB

Por su lado, Jan Virgili aseguraba que "hace siete años que el club no llega a la Final Four de Champions. Sería increíble. Será muy difícil, es un equipo físicamente muy potente, buenos técnicamente. Tenemos que hacer daño con nuestro fútbol, con el ADN Barça. Si somos un equipo pasaremos a la Final Four".

HORARIO Y DÓNDE VER

El encuentro entre el conjunto de Juliano Belletti y el Stuttgart se librará a partir de las 16:00 horas en el Stadion auf der Waldau y se podrá ver por televisión por Movistar Liga de Campeones. También se podrá seguir en directo y al minuto en SPORT.es.