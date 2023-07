Stoichkov: "Messi ha tomado la mejor decisión para él y su familia"

"Va a competir porque nadie se exige más que él y es un ganador" "Veo al Barça mejor que al Madrid. Por equipo, debe ganar la Liga"

Hristo Stoichkov, todo un mito del barcelonismo, vive en Miami desde hace diez años. Ejerce de comentarista deportivo. Nadie mejor que él para analizar la llegada de Leo Messi al Inter de Miami. También para hablar de su querido Barça.

Hristo Stoichkov viviendo y trabajando en Miami y ahora Messi también. ¿Qué le parece?

Como espectador estoy feliz con esta decisión. Creo que ha hecho lo mejor para él y su familia. Miami es una gran ciudad y no solo es turismo, la playa y los cayos. Aquí van a vivir bien y Leo va a poder seguir jugando a un buen nivel porque es un profesional. Yo lo hice, salí del Barça, estuve un año en Japón y luego tres en Chicago y uno en Washington y fue un acierto.

O sea que ve a Messi siguiendo a un gran nivel.

Va a competir y a jugar a un gran nivel porque la MLS es una liga competitiva. El que diga que no, es porque no ha visto partidos. Está creciendo gracias a Don Garber, que piensa en el futuro. Tiene gran relación con Infantino y Ceferin. Quiere traer aquí la final de la Champions, se va a jugar la Copa América, el Mundial de Clubs y el de selecciones. No se asusta con Arabia, que es un globo como lo fue China. Hay más de 250 jugadores de aquí que juegan en buenas ligas. Quieren llegar muy lejos en el Mundial del 2026.

¿Le van a exigir a Messi ganar?

Nadie le exige a Messi. Ya se exige él solo porque es un ganador. Nadie pone en duda de que va a competir. Querrá estar bien en la Copa América del año que viene. Argentina es campeona y la final es en Miami. Además tienen a Martino de entrenador que ya ganó la liga con Atlanta. Seguro que acabarán haciendo un buen equipo y ganando.

¿Qué le va a dar Messi a la MLS?

Se dará a conocer en Europa. Hay equipos que estarían arriba en la Liga. Los campos van a estar llenos. Ya no hay entradas hasta final de temporada en muchos de los estadios donde jugará el Inter. Quieren ver al campeón del mundo. Y a Busquets y a Alba.

¿No le hubiese gustado que volviese al Barça?

¿Para qué? Ya se fue una vez llorando. Lo dijo y le aplaudo. No quería que le rebajasen el sueldo a sus compañeros para que él pudiese fichar. Es humano y una gran persona. Por eso todo el mundo le quiere.

¿Qué le parece el Barça?

Está obligado a ganar la Liga. Es el campeón y debe mejorar en Europa. Me alegra que se apueste por jóvenes como Pedri, Gavi, Araujo, Balde, Ansu... Este año será mejor. Hay jugadores con más experiencia y se han hecho buenos fichajes.

Como Gündogan.

Me gusta mucho. Tiene talento y carácter. Con él y De Jong, Pedri y Gavi, el Barça tiene un gran centro del campo. Más Dembélé, Raphinha, Ansu, Lewandowski, Araujo, Christensen, Koundé, Ter Stegen, el mejor portero del mundo. Es un gran equipo. Debe hacer cosas importantes.

¿Cómo ve a Xavi?

Fantástico. No era fácil ganar la Liga y lo ha conseguido. Es un mito del Barça, que ha hecho historia con nuestro clubs. Se dudaba de su experiencia y ya ha ganado la Liga. Yo jamás dudé. Es un chico de la casa que lo conoce todo, con las ideas claras, que aprendió de Pep, que aprendió de Johan. Lo mejor del Barça es conservar ese ADN.

¿Y cómo ve al club con tantos problemas económicos?

Laporta le está intentando dar la vuelta, pero ya le he dicho más de una vez que se quite de la cabeza la idea de la Superliga. No se va a hace nunca. Está arreglando el club y solucionando el tema económico y la mejor manera para conseguirlo es sentarse con Tebas y Ceferin y hablar, negociar y olvidarse de la Superliga. Solo quedan ya dos clubs. Hay que acercarse a las instituciones y los clubs. Experiencia ya tiene. Vivió una época dorada con Pep, con Txiki, con Johan y con Leo, el mejor jugador del mundo.

Ahora hablaba de Pep Guardiola, reciente campeón de Europa con el Manchester City.

No sabe la alegría que tuve. El abrazo que me di con Pep y con Txiki. Fuimos compañeros y somos amigos. Juntos ganamos la primera Copa de Europa para el Barça. Había mucha gente que decía que no la volvería a ganar, que solo lo pudo hacer con el Barça. Ahora, deben tragarse sus palabras. Ha construido un gran equipo y le añadió a una bestia como Haaland.

Habla de Haaland. ¿Qué me dice de Mbappé y el Real Madrid?

No sé que va a pasar con él. Solo sé que es muy bueno y que va a marcar el fútbol en los próximos años junto con Haaland, Creo que va a ir a Inglaterra. Al Madrid, de momento, lo veo por debajo del Barça, pero con gandes jugadores jóvenes como Vinicius, Camavinga, Bellingham...