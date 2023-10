Stoichkov: "A Laporta le creo en algunas cosas y en otras, no"

El búlgaro elogia a Josep Lluís Núñez y dice estar preocupado por la deuda del Barça Cree en Xavi y dice que el Barça debería ganar la Liga fácil

Hristo Stoichkov fue y sigue siendo uno de los grandes ídolos del barcelonismo. Jugó en el Barça entre 1990 y 1996, con un paréntesis de un año en el Parma tras enfrentarse a quien considera su padre futbolístico. Formó parte del Dream Team y de blaugrana ganó el Balón de Oro en 1994 además de una Copa de Europa, una Recopa, cinco ligas, dos copas, seis supercopas de España y tres de Europa. Ahora comentarista de televisión en Estados Unidos, habla de la actualidad azulgrana en una entrevista con Luis Martín en Relevo.

"A Laporta le creo en algunas cosas creo y en otras, no. Económicamente no estamos en buenas manos. Falta algo. Futbolísticamente sí. Por todo lo que ha hecho él para que se fiche a jugadores, el equipo está hecho, está preparado para ganar. Este año va a ganar la Liga fácil. Otra cosa es la Champions. Pero lo que más me preocupa es la economía. ¿Cómo explica la gente la economía del Barça? Con tanta deuda que hay, a veces explican una cosa, a veces explican otra cosa y depende. La gente no le cree. Hay mucha gente que no le cree. ¿Deportivamente? Eso sí", dice el búlgaro, que añora los tiempos del expresidente Josep Lluís Núñez.

Hristo Stoichkov se coronó como Balón de Oro en 1994 | Javi Ferrándiz

"Era el mejor presidente del mundo, de la historia del fútbol. Cambió la historia del fútbol español y del FC Barcelona. Fue un verdadero padre para mi familia, para mi esposa y mis hijas. Él y Maria Lluïsa, su mujer, nos dieron tanto cariño, nos trataron tan bien... Me emociona hablar de él, le quería mucho. Mucho. El más grande. Hizo mucho por el Barça y por el fútbol. Si Núñez hoy fuera el presidente, el Barcelona no estaría en esta posición económica. Nunca. Pero nunca. No tendría 2.000 millones de deuda ahora", explica Stoichkov, que dice estar preocupado por la situación económica de la entidad.

Xavi Hernández

El exjugador del Barcelona, en la entrevista, también valora a Xavi Hernández y a su equipo. "Me gusta Xavi. Es un entrenador joven, conoce la materia, conoce la casa, tiene jugadores jóvenes que está poniendo. Me encanta Gavi, me encanta Pedri, me encanta Balde. Xavi está trabajando con gente que tiene experiencia y gente joven que crecerá mucho más. Obviamente que van a crecer. Yo estoy encantado. Primero por Pedri y por Gavi, pero ahora también por Balde. Este chico tiene mucha calidad", acaba.