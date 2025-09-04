Stoichkov: "Lamine decidirá cuándo y cómo gana el Balón de Oro"

Hristo Stoichkov, leyenda búlgara del Barça, está en Sofía con motivo del inicio de la fase de clasificación para el Mundial, que enfrenta este jueves a la selección española con Bulgaria, se deshizo en elogios hacia Lamine Yamal, la gran joya del FC Barcelona, y pidió que no se le compare con otras estrellas, destacando que debe escribir su propia historia en el fútbol. Lo hizo acompañado del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, a quien, junto a la expedición española, el ex blaugrana hizo de anfitrión.

Stoichkov en la gala del 125 aniversario del Barça / FCB

De Lamine tiene claro que ganará el Balón de Oro, aunque no se atreve a decir cuándo: "Lo va a ganar, cuándo y cómo debe decidirlo él, no depende de nosotros". Y es que lo único que le pide es que sea el mismo y no se den comparaciones que no ayudan a nadie: "Nombre propio, camino propio, que no se compare con otros, porque comparando nunca va bien. Nunca quise compararme con nadie y no me gusta que se comparen conmigo”, afirmó Stoichkov, en relación al futuro de Yamal y la posibilidad de ganar el trofeo.

El búlgaro, que ganó el Balón de Oro, entiende que, en esta edición, Ousmane Dembélé, en el PSG, seguramente parte en primera posición y, por ello, ve difícil que lo gane Lamine Yamal: “Este año creo que no. Después de lo que se ha visto en Francia y en el PSG, está ahí entre los tres primeros, pero Dembélé es el favorito para ganarlo". Eso sí, su preferencia es evidente: "Ojalá lo gane él porque es de nuestra casa y nos hace mucha ilusión tener a otro Balón de Oro en el club”.

La presión extradeportiva

Hristo quita hierro a la fama y a todo lo que rodea al jugador de Rocafonda porque, además, ya lo ha vivido: “No creo que se despiste, y su entorno tampoco. Muchas veces hablamos demasiado de su vida privada: con quién sale, con quién come... Yo también salía y no pasaba nada. Lo importante son las horas de entrenamiento, estar con el míster y los compañeros. Cuando sales a entrenar, lo haces y juegas igual”. Finalmente, envió un consejo claro a Lamine Yamal: trabajar duro y pensar siempre en lo colectivo. “Luchar, trabajar, jugar para el equipo, esto es lo más fácil”, concluyó.

EL VAR y el funcionamiento arbitral

Hristo Stoichkov también se pronunció sobre la polémica del VAR, un tema que sigue generando debate en el fútbol español y europeo. El exdelantero del FC Barcelona defendió la tecnología, aunque pidió introducir mejoras que la hagan más útil. “Ahora todo el mundo discute el VAR, porque existe. Antes criticábamos el arbitraje porque no existía. Es bueno para los árbitros, para el Comité de la RFEF, creo que es positivo”, señaló.

Munuera Montero en el Mallorca-Barça de la primera jornada de la Liga / Dani Barbeito / SPO

Sin embargo, Stoichkov reclamó la presencia de exfutbolistas dentro de la sala VAR, como apoyo para interpretar ciertas jugadas. “¿Por qué no hay un exjugador dentro del VAR? Podría ser un defensor o un atacante que marque la diferencia. No decidir, pero sí ayudar: un taco adelante, una jugada brusca, cómo pones la cara o el codo... Hay cosas que el árbitro no ve y esto sí que podría ser bueno”, explicó.

Rafel Louzán con el nuevo presidente del CTA, Fran Soto. / RFEF

En este sentido, el ex futbolista recalcó que la visión práctica de quienes han jugado en el campo sería un complemento valioso: “La gente puede ayudarse en ellos, no decidir, pero sí ayudarse. Un exjugador sabe leer detalles que muchas veces pasan desapercibidos en directo”. Aun así, Stoichkov también advirtió de un efecto negativo en los colegiados: “He visto en los últimos años cómo el nivel de los árbitros ya no está tan concentrado, con intensidad, por culpa del VAR”, concluyó.